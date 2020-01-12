لماذا تفشل الشركات الناشـئة ؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:

الحلقة (54)



1 التمويل غير الكافي



على رائد الأعمال أن يضمن تمويل شركته الناشئة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات من دون أخذ الأرباح المتوقعة في عين الاعتبار، فقد تتأخر الأرباح وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الأرباح المتوقعة في تمويل الشركة الناشئة، وقد يأتي وقت لا تستطيع فيه الشركة الناشئة تغطية نفقاتها في حال عدم وجود التمويل الكافي أو اعتمادها على التمويل من الأرباح، وبالتالي تضطر إلى الإغلاق نتيجة وقوعها في العجز المالي.

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2 التخطيط السيئ



غالباً ما تفشل الشركات الناشئة نتيجة عدم وجود خطة واضحة تسير عليها، أو أهداف معينة تسعى لتحقيقها، وهذا يسبب بالتأكيد هدر أموال الشركة الناشئة وتشتت جهود فريق العمل.



3 افتراض أن مستوى الشغف يحدد فرصة العمل



لا بديل عن البحث في سوق العمل للتأكد من أن اهتمامك يتوافق مع الحاجة الحقيقية في السوق. فليست كل فكرة رائعة عملاً ناجحاً. إن الأسباب والقضايا الاجتماعية هي أمر رائع لتأسيس عمل تجاري، لكن قدرتك في الحفاظ على المساهمة القيمة الخاصة بك، هي أمر مرتبط بقدرتك على إيجاد الزبائن بشكل أساسي.