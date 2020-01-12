«حرة الحمرية» تتطلع لاستقطاب شركات المعادن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكدت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020» يعد منصة مثالية للتعريف ببيئة الاستثمار في الشارقة، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة لشركات الصلب والمعادن، مشيرة إلى أن الهيئة ستركز جهودها خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب كبرى الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال إلى حرة الحمرية.

وأعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، عن مشاركتها في النسخة السادسة عشرة من معرض «ستيل فاب 2020» الذي ينظمه ويستضيفه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري، بصفتها شريكاً داعماً للحدث، حيث سيكون للهيئة جناح خاص لعقد اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي الشركات المشاركة بالمعرض لتعريفهم بمزايا الاستثمار فيها وتأسيس الأعمال، والتسهيلات التي توفرها المنطقة لمستثمريها.

وأشار سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، إلى أهمية المشاركة في معرض «ستيل فاب» الذي يعتبر أحد أبرز المعارض التي تنظمها سنوياً إمارة الشارقة، لافتاً إلى أن مشاركة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تأتي في إطار خططها الاستراتيجية للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في القطاع، والترويج للمنطقة الحرة بالحمرية كمركز رائد ومثالي للشركات المتخصصة في قطاع الحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها، وتعزيز تنافسية المستثمرين فيها من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع والعمل على نقل الخبرات لهم.