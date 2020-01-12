دروس ملهمة من حكمة أرسطو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

كان أرسطو فيلسوفاً يونانياً وأحد أعظم المفكرين في التاريخ، تغطي كتاباته مجالات عدة، منها الفيزياء والميتافيزيقا والشعر والمسرح والموسيقى والمنطق والبلاغة، واللغويات والسياسة والحوكمة والأخلاقيات وعلوم الأحياء والحيوان، كما يعتبر واحداً من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية.

واليوم سنتعلم بعض الدروس من حكمة هذا الرجل العظيم:



1 الأصدقاء لا يقدرون بثمن



يقول أرسطو: «من دون أصدقاء أو رفقة لا أحد سيختار البقاء على قيد الحياة، حتى لو كان يمتلك كل شيء». عند الانتهاء من التفكير في فسحة الكون، وفي مكانتك ودورك في هذا النظام المتناسق، سيكون من الضروري بالنسبة لك التذكر بأنه من دون وجود العائلة والأصدقاء، لا يمكنك العيش وحيداً، حتى لو امتلكت ثروات العالم وحكمة ألف رجل. لتكن هذه الكلمات تذكيراً لك بالثروات الحقيقية للحياة.



2 الشجاعة تساوي القدرة

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يقول أرسطو: «لا توجد عبقرية عظيمة من دون لمسة جنون». عليك أن تكون مجنوناً بعض الشيء لتحقق النجاح، فالعبقرية والجنون وجهان لعملة واحدة. ويقول أرسطو أيضاً: «لا يمكنك فعل شيء في هذا العالم من دون تحليك بالشجاعة». لقد قيل إن الشجاعة ليست غياب الخوف؛ بل هي القدرة على التصرف مع وجود الخوف. نستطيع القول إن الشجاعة هي قدرة الشخص على التفكير بأنه سيخرج منتصراً من مواجهة العقبات التي لا يمكن التغلب عليها. أظهر لي شجاعتك وسأقول لك ما هي إمكاناتك، فالشخص الشجاع هو من سينجح في نهاية المطاف.



3 العمل يعكس صفاتك



يقول أرسطو: «نحن نصبح معتدلين فقط عندما نقوم بعمل معتدل، وشجعاناً فقط عندما نقوم بعمل شجاع». الأعمال اليومية التي تقوم بها تحدد هدفك النهائي. هل تتخذ إجراءات شجاعة يومياً؟ وهل أنت ملتزم بأن تكون الأفضل؟ لتكون الأفضل عليك أن تكتشف ما هي الخطوات التي عليك اتخاذها لتصبح كذلك. عندما تتصرف بشجاعة واستمرار ستصبح شجاعاً، لذلك ابدأ من اليوم؛ لأن مستقبلك يعتمد على ذلك.



4 التميز قوة



يقول أرسطو: «إن ما نفعله باستمرار هو ما يشكل كياننا. ومن هنا، فإن التميز لا يكون عملاً ولكن عادة». إن التعود على التميز ينتج عنه عدد لا يحصى من الفرص. والشركات أو الأشخاص الذين يسعون باستمرار نحو التميز نادرون جداً، وهذه الندرة تخلق قيمة، وهذه القيمة تخلق عملاء، وهؤلاء العملاء يخلقون النجاح؛ لذا عليك أن تسعى جاهداً للتميز في كل ما تفعله لتجني النجاح.