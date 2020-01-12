«جي إف إتش» تبدأ تسليم 150 وحدة في «فيلامار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة جي إف إتش العقارية، أمس، عن الانتهاء من إنشاء وافتتاح أحد الأبراج السكنية في مشروع فيلامار الواقع ضمن الواجهة البحرية في مرفأ البحرين المالي والذي يعتبر معلماً بارزاً من معالم مملكة البحرين.

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وقامت شركة جي إف إتش العقارية بتسليم 150 وحدة سكنية لملاك من البحرين والخليج ودول أخرى، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة والمطلوبة من مختلف الجهات الحكومية.

وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: لقد كان استكمال إنشاء الوحدات السكنية في فيلامار وتسليمها للملاك من ضمن أولوياتنا الرئيسية، كما يسرنا تحقيق وبلوغ هذا الإنجاز والوصول إلى هذه المرحلة المميزة والمهمة للغاية بالنسبة لملاك الوحدات.

وقال الشيخ حمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش العقارية: مسرورون للغاية بالإعلان عن هذا الإنجاز اللافت في مشروع فيلامار، والذي يمتد على مساحة 5,900 متر مربع من الواجهة البحرية لمرفأ البحرين المالي، ونحن واثقون بأن فيلامار من خلال تصميمه الفريد سيحقق قيمة استثنائية وبيئة سكنية مثالية لملاك الوحدات التي تم تصميمها بأحدث التصاميم العصرية.