شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك المركزية والتحديات المتصاعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

بعد الالتزام بتطبيع السياسة النقدية في عام 2018، أنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي عام 2019 على مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة ووفرة السيولة، في ظل توقعات بظروف غير مستقرة عام 2020 حسبما لمّح محافظو البنوك المركزية.

وبعد عام تخللته أحداث وانعطافات مهمة في تاريخ السياسة النقدية الحديثة، ليس فقط على الصعيد المالي والاقتصادي، بل على الصعيد السياسي والجغرافي والاجتماعي أيضاً، تأمل البنوك المركزية وعلى رأسها البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - أقوى مؤسستين نقديتين في العالم -أن تكون سنة 2020 أكثر ازدهاراً وأمناً.

منذ أكثر من عام، يسعى كلا البنكين إلى خفض ميزانيتيهما العمومية بشكل تدريجي، واستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2014 في رفع معدلات الفائدة إلى مستويات أعلى مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية.

وتحاول كلتا المؤسستين تطبيع سياساتهما النقدية بعد سنوات من خفض أسعار الفائدة ومشتريات الأصول. حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2018 واستكمل المركزي الأوروبي توسع ميزانيته العمومية.

وبعد مرور عام، أخذت الأمور اتجاهاً عكسياً تماماً، فبدلاً من مواصلة رفع أسعار الفائدة، أقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفضها ثلاث مرات في عام 2019، وبدلاً من خفض حجم الميزانية العمومية، قام بتوسيع حجمها بشكل أكبر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، أكثر من أي فترة مماثلة منذ الأزمة المالية العالمية.

وعمل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بسياسة خفض أسعار الفائدة إلى مستويات داخل النطاق السلبي وإعادة إطلاق برنامج لمشتريات السندات والأصول ولأجل غير محدد. ومهدت هذه العملية الطريق أمام العديد من البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

ولم يكن هذا الارتداد الدرامي استجابة لانهيار النمو العالمي، والركود الاقتصادي، حيث وصلت نسبة النمو في عام 2019 وحسب معظم التقديرات إلى حوالي 3 ٪ فقط مقارنة مع 3.6 ٪ في العام السابق، مع توقع بنمو اقتصادي أفضل في عام 2020.

وبدلاً من العمل وفقاً لمؤشرات اقتصادية واضحة، استسلمت البنوك المركزية الكبرى مجدداً لضغوط الأسواق المالية. ورداً على ذلك تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الربع الرابع من عام 2018 ضد عمليات بيع حادة في سوق الأسهم والتي بدا أنها تهدد عمل بعض الأسواق في جميع أنحاء العالم. وفي أواخر سبتمبر من عام 2019، استجاب المجلس أيضاً لاضطراب مفاجئ وغير متوقع في تمويل البيع بالجملة لسوق (ريبو)، كأداة متطورة ومتخصصة تنطوي على تفاعل وثيق بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والنظام المصرفي.

كان لابد من صياغة سياسة نقدية عكسية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، حيث من الممكن أن تؤدي الاضطرابات العامة في الأسواق المالية إلى تقويض النمو الاقتصادي.

وفي ضوء الشكوك والقلق المتزايد عالمياً، لا يتوقع محافظو البنوك المركزية ظروفاً أفضل في عام 2020. وبينما تعد السيولة الوفيرة والمتوقعة عاملاً مساعداً في تهدئة الأسواق، إلا أنها لا تزيل الحواجز الموجودة باتجاه نمو اقتصادي دائم وشامل.

يعاني اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص من عوائق أساسية تحد من الإنتاجية والنمو، والناتجة عن تغير المناخ، والاضطرابات التكنولوجية، والاتجاهات الديموغرافية، فضلاً عن فقدان عام للثقة في المؤسسات النقدية ورأي خبرائها الاقتصاديين حول العالم.

وعلى الرغم من أن التوترات التجارية الحاصلة بين الولايات المتحدة والصين قد خفت حدتها مؤقتاً من خلال إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين، إلا أنه لم نشهد حتى الآن زوال الأسباب الأساسية للصراع. إضافة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتعهد الأخيرة بمزيد من الانتقام من أمريكا لقتلها أكبر قائد عسكري إيراني.

كل ذلك أدى إلى زعزعة في استقرار النظام المالي وتحديات أكبر باتجاه تحقيق الاستقلال السياسي للبنوك المركزية، ودعوات لمشاركة شاملة باستخدام الأدوات الهيكلية والمالية والإقليمية. وفي حال عدم التجاوب ستستمر تدخلات البنوك المركزية في الأسواق المالية بأدواتها المتاحة والتي فقدت فاعليتها، والتي قد تؤدي بدورها إلى نتائج عكسية وفقدان كامل لمصداقية وفعالية تلك البنوك.

* بروجيكت سنديكت