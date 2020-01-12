شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. وزارة التخطيط دربت 27 ألف موظف وقيمت 40 ألفا بأجهزة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية عن الجهود التى قدمتها من اجل بناء وتنمية القدرات البشرية للجهاز الإدارى للدولة حيث نجحت الوزارة فى تقديم خلال العام 2019 عدة برامج تدريبية مختلفة شارك فيها أكثر من 27 الف متدرب فى مختلف التخصصات، وذلك لرفع كفاءة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة بالاضافة الى الاستفادة من التقنيات الحديثة التى سيتم استخدامها لخدمة المواطنين فى الخدمات الحكومية.

كما انتهت الوزارة من تقييم أكثر من 40 الف موظف بعدد 30 ديوان، و 53 جهة تابعة ، وتم تسليم تقرير للوزارات بشأن الموظفين الذين تم يقيمهم.

وأعلنت وزارة التخطيط عن توفير مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية ليصل إجمالي عدد المتدربين إلي أكثر من 27 ألف متدرب، وتضمنت البرامج التدريبي، برنامج تدريب العاملين بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بعدد متدربين بلغ نحو 10398 ألف متدرب ، و برنامج تطوير القيادة الفعالة والقيادات الوسطي بإجمالي عدد متدربين 287 متدرب، بالاضافة الى البرنامج الاستراتيجي وطني 2030 بإجمالي عدد متدربين 7881 متدرب، و برنامج التخطيط الاستراتيجي بإجمالي متدربين 211 متدرب.

وبالنسبة لبرامج الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات بعدد متدربين بلغ 2265 متدرب ، والبرنامج التدريبي للموارد البشرية والذي تم على ثلاث مراحل بعدد متدربين بلغ 1707 متدرب ، و برنامج المسئول الحكومي المحترف بعدد متدربين بلغ 2480 ، بالاضافة الى ماجستير الإدارة الحكومية بعدد 1278 متدرب بجامعة اسلسكا ، برنامج رفع كفاءة موظفي محافظة بورسعيد بإجمالي 383 متدرب ، برنامج تأهيل القيادات النسائية بإجمالي عدد متدربات 86 متدربة ، برنامج القيادة للتميز الحكومي (دبلومة الإدارة العامة) بعدد متدربين بلغ 166 متدرب ، برنامج المسئول الحكومي المحترف بعدد متدربين 2480 متدرب ، تدريب عدد 3699 متدرب وفقًا لمعايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

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