شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 331 مليون دولار صادرات مصر من المنتجات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية خلال شهر سبتمبر الماضي بشكل ملحوظ، حيث سجلت قيمة تلك الصادرات نحو 331 مليون دولار مقابل أثنين و86 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 45 مليون دولار، لتحتل بذلك صدارة قائمة المنتجات التي تم تصديرها في سبتمبر الماضى.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تحقيق الصادرات من الأدوية ارتفاعا طفيفا خلال سبتمبر الماضي، حيث بلغت صادرات الأدوية نحو ستة وعشرين مليون دولار مقابل 18 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين دولار، يليها صادرات الزجاج والتي سجلت في سبتمبر الماضي نحو 43 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2018، ثم الصادرات المصرية من الملابس والتي سجلت في سبتمبر الماضي نحو 159 مليون دولار، مقابل 154 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018.

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وفي المقابل تراجعت الصادرات المصرية من الأسمنت لتصل إلى 9.9 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 16.9 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 7 ملايين دولار، كما تراجعت الصادرات المصرية من المنسوجات وسجلت نحو 74 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 78 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2018، بفارق تراجع بلغ نحو 4 ملايين دولار.



