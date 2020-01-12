شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الطاقة بـ"رجال الأعمال": ملف الاستثمار أصبح أولوية أولى للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على ملف الاستثمار، رسالة واضحة أن الاستثمار على رأس أولويات الحكومة، ومنتظرين نتائج هذا الاهتمام خلال الفترة المقبلة، مبديا تفاؤله بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر، لعدة أسباب أهمها توافر النقد الأجنبى، وتراجع سعر الدولار، انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك، ومنتظر مزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتمنى تحقيقه فى أسرع وقت لتخفيض تكلفة الإنتاج.

وأكد جنيدى، أن الفترة الماضية شهدت تحسن كبير فى مناخ الاستثمار، من خلال حل بعض مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية، إذ أن هناك الكثير من المستثمرين واجهوا معوقات لا داع لها، ونجحت لجنة فض المنازعات فى حلها، وهو ما يتطلب استمرار اللجنة، فى دورها لإنهاء كافة النزاعات، كما أدت وحدة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية دور كبير فى هذا الأمر، مضيفا الهدف الأساسى من كافة تلك الإجراءات هو جذب الاستثمار الأجنبى، والذى لن يأتى دون أن يجد المستثمر المحلى يعمل بدون مشاكل.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك فى إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رءوس الأموال فى مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر.