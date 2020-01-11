أخبار اقتصاد اليوم.. البنك المركزى يصدر قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 11-1- 2020 عدة أخبار اقتصادية كان من اهمها البنك المركزى يصدر قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، ووزير البترول يعلن تشغيل خط انابيب رأس بكر - غارب- أسيوط باستثمارات 450 مليون جنيه، اضافة إلى اسعار العملات وأسعار الذهب.

البنك المركزى يصدر قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر

أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتضم نائبى المحافظ و3 أعضاء.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن اللجنة التى تعقد أولى اجتماعاتها الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية تتكون من جمال نجم ورامى أبوالنجا نائبى محافظ البنك المركزى، وتضم فى عضويتها أيضا الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور أشرف العربى عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهوانى عضو مجلس إدارة البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى السابقة.

الرقابة على الصادرات: إصدار 26598 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر 2019

قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار عدد 26598 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر 2019 وذلك طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالإتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتى تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، إتفاق ثنائى، كوميسا، MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).

كما قامت الهيئة بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد 55 شهادة صادرة عن نفس الفترة.

بقرار وزارى المهندس جمال طلعت قائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

‫أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولى المهندس جمال محمود طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى عمله، ‫ كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قرارًا بنقل المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما نص القراران، أن على جميع الجهات المختصة تنفيذهما اعتبارًا من تاريخ صدورهما.

وكان المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، قد اكد إنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير محور العبور الرابط بين شارع التسعين الجنوبى وطريق العين السخنة القديم بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة تقدر بحوالى 170 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المحور يخدم أكثر من 1400 مصنع بالمنطقة الصناعية، وحوالي40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة.

وزير البترول: تشغيل خط انابيب رأس بكر - غارب- أسيوط باستثمارات 450 مليون جنيه

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقع مشروع مجمع انتاج البنزين عالى الاوكتان الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وإعطاء دفعات والوقوف على أى تحديات قد تواجه مراحل التنفيذ المتبقية من المشروع للإسراع بالانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات الزمنية المحددة، ليسهم إلى جانب المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لصعيد مصر من مختلف المنتجات البترولية عالية الجودة، وذلك باستخدام وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 450 مليون دولار وبطاقة تصميمة 660 ألف طن سنويًا ويقوم بتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وأوضح الملا أن مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها تهدف إلى سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه محليًا وما يتم استيراده من المنتجات البترولية خاصة البنزين والبوتاجاز وهو ما تعمل عليه استراتيجية وزارة البترول حاليًا لتطوير ورفع كفاءة القدرات الإنتاجية لمعامل التكرير، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط وإضافة وحدات إنتاجية جديدة يأتى وفقًا لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة فى تنمية محافظات وجه قبلى وصعيد مصر لتوفير وتأمين احتياجاتها من المنتجات الرئيسية بجودة عالية.

تصديرى الكيماويات: تغييرات جوهرية فى منظومة رد الأعباء التصديرية مستقبلا

توقع خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة تغييرات جوهرية فى منظومه رد الاعباء التصديرية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه جارى العمل على بحث كيفيه تفعيل الآليات الجديدة للمساندة والتى كان قد تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الوزراء من أجل تنظيم عمليه الصرف ورد الاعباء التصديرية ومبادله متأخرات المساندة بالمتأخرات الضريبية أو الفوائد البنكية.

وقال فى بيان له اليوم، أن الفترة القادمة ستشهد عدد من الإصلاحات فى القطاع التصديرى من شأنها أن تؤثر إيجابيا على أداء المجالس التصديرية والصادرات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيره الصناعة والتجارة وبناء على اقتراح من رؤساء المجالس التصديرية إعاده هيكله المجالس التصديرية بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديده لعمل المجالس فى إطار لوائح أو وضع قانون أن أمكن ينظم عملها.

"حماية المنافسة" يشرف على إحدى جلسات «المنتدى العالمى للمنافسة» بفرنسا

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انعقد المنتدى العالمى المعنى باجتماعات المنافسة وفرق العمل التابعة لها، والذى تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى العاصمة الفرنسية باريس، والذى يعد أضخم ملتقى دولى فى مجال حماية المنافسة، ويجمع كل أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات ومناقشة العديد من الملفات المهمة فى مجال المنافسة، وعلى الأخص أحكام المنافسة فى الاتفاقيات التجارية ومراقبة الاندماجات فى الأسواق الديناميكية سريعة التطور، والمنافسة فى الأسواق الرقمية.

شعبة السيراميك تعقد اجتماعا مع البترول لبحث إعادة تسعير الغاز للمصانع

أعلن شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات، أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد حرص وزارة البترول على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالصناعة وحل المعوقات التى تواجهها والعمل على عودة تنافسية الصناعة الوطنية التى تحملت الكثير من الأعباء خلال السنوات الماضية.

وقال عفيفى فى بيان له اليوم، تعليقا على اجتماع صناع السيراميك مع وزارة البترول، أنه تم الاتفاق على عقد جلسات عمل ولقاءات مع المسئولين فى الوزارة لبحث مطالب مصانع السيراميك العادلة والمتمثلة فى ضرورة اعادة تسعير الغاز وفقا للأسعار العالمية وجدولة مديونيات المصانع لدى شركات الغاز.

بالقانون.. حظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقود بأى صورة

أفرد المُشرع فصلا كاملا بمشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، المُحال من الحكومة إلى البرلمان، لتنظيم إصدار النقد، وهو الفصل الثامن من الباب الثانى بمشروع القانون، والذى جاء فى 6 مواد، كان أبرزها المادة (59) والتى تحظُر على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظُر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور.

وتنص مادة (59) على: "يُحظر على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور".

وزير الاتصالات يتفقد إنشاءات نادى الشركة المصرية للاتصالات بالمعادى.. صور

ام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بزيارة تفقدية داخل نادى الشركة المصرية للاتصالات بالمعادى وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والانشاءات داخل النادى، وكان فى استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات وعدد من السادة النواب وأعضاء مجلس إدارة النادى.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح مفصل حول رؤية مجلس إدارة نادى المصرية للاتصالات فى أعمال التطوير والتحديث التى يتم تنفيذها على أرض النادى، وخطة العمل للإسراع فى افتتاح النادى أمام العاملين بما يعزز من سياسة الشركة لنشر وتعزيز النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى بين موظفيها للارتقاء بأدائهم الوظيفى وتحسين معدلات الإنتاج وزيادة حرصهم على التطوّر والتميّز والإبداع، إلى جانب تعزّيز التواصل الداخلى وروح الفريق بين الموظفين.

أسعار الذهب اليوم 11-1-2020 فى مصر

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت عند 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا ومبيعا فى مصر، عقب موجة هبوط فى الأسعار أول أمس الخميس بلغت 15 جنيها للجرام، عقب تراجع سعر الذهب عالميًا فى ظل تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن التهدئة فى الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الأسعار لستجل هبوطا كبيرا على المستوى العالمى، وهو ما تسبب فى هبوط الذهب فى مصر.

أسعار الذهب هبطت نحو 15 جنيها للأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة الخميس، بعد هبوط أسعار الذهب عالميًا باكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 إلى 1546 دولارًا، لكن الأوقية شهدت تحرك طفيف بقيمة 4 دولارات لتسجل آلان 1560 دولارا.

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 11-1-2020

استقر سعر الدولار اليوم السبت 11-1-2020، أمام الجنية المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر وذلك لعدم وجود تعاملات فى العطلة الأسبوعية حيث سجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 11-1-2020

ستقرت أسعار العملات اليوم السبت 11-1-2020 أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الخميس ولعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم.