شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أضاف مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 3 خدمات إلى لائحة منظمي الرحلات السياحية، تتمثل في إدارة الوجهات السياحية، وترتيب أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، وترتيب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
كما أضاف 3 اشتراطات إلى اللائحة تضمنت تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، والربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، وتنفيذ الحد الأدنى للبرامج السياحية للزوار سنويا.
وبحسب جريدة أم القرى، أقر المجلس تعديل المادة (الرابعة/ أولا /9) من لائحة منظمي الرحلات السياحية، لتصبح «تقديم ضمان مالي للهيئة غير مشروط وفق ما تحدده أدلة الإجراءات»، وكذلك وافق على استئناف الترخيص وتجديد الترخيص لممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية.
3 خدمات
وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة الخدمات التالية إلى المادة (الثانية/1) من لائحة منظمي الرحلات السياحية:
- خدمات إدارة الوجهات السياحية.
- ترتيب أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة.
- ترتيب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
وقرر المجلس إضافة الاشتراطات التالية إلى المادة (الرابعة/ أولا /3) من لائحة منظمي الرحلات السياحية:
- تقديم دراسة جدوى لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية لتتواءم مع تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
- تقديم ما يثبت الربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي لتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المباشرة من خلال المنصة والمساهمة في رصد عدد المستفيدين من الزوار في البرامج السياحية المنفذة من قبلهم، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
- التعهد بالالتزام على تنفيذ الحد الأدنى للبرامج السياحية للزوار سنويا وفقا لما هو محدد في أدلة الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات جديدة بلائحة منظمي الرحلات السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.