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خدمات جديدة بلائحة منظمي الرحلات السياحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أضاف مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 3 خدمات إلى لائحة منظمي الرحلات السياحية، تتمثل في إدارة الوجهات السياحية، وترتيب أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة، وترتيب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

كما أضاف 3 اشتراطات إلى اللائحة تضمنت تقديم دراسة الجدوى لممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، والربط المباشر مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، وتنفيذ الحد الأدنى للبرامج السياحية للزوار سنويا.

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وبحسب جريدة أم القرى، أقر المجلس تعديل المادة (الرابعة/ أولا /9) من لائحة منظمي الرحلات السياحية، لتصبح «تقديم ضمان مالي للهيئة غير مشروط وفق ما تحدده أدلة الإجراءات»، وكذلك وافق على استئناف الترخيص وتجديد الترخيص لممارسي نشاط تنظيم الرحلات السياحية.

3 خدمات

وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة الخدمات التالية إلى المادة (الثانية/1) من لائحة منظمي الرحلات السياحية:

خدمات إدارة الوجهات السياحية.

ترتيب أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة من الجهات المختصة.

ترتيب خدمات زيارة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وقرر المجلس إضافة الاشتراطات التالية إلى المادة (الرابعة/ أولا /3) من لائحة منظمي الرحلات السياحية: