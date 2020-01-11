شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة إطلاق معرض هايم تكستايل فى أمريكا الجنوبية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعقد معرض هايم تكستايل للمنسوجات والمفروشات المنزلية لأول مرة فى تاريخه فى قارة أمريكا الجنوبية، تحديدًا فى كولومبيا فى شهر أبريل 2021، وفق الجهة المنظمة للمعرض حيث سيعقد فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021، ويسعرض الاتجاهات والابتكارات للفئات الأكثر جاذبية فى الأمريكتين مثل الفراش الذكى وأزياء الحمام والسجاد والبسط وزخرفة الجدران والأقمشة المزخرفة والمنسوجات.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض 110 من العارضين فى دول مثل البرتغال وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا، وسيستضيف زوار من الأمريكتين، وخاصة من تلك البلدان التى تتمتع بأعلى إمكانات السوق مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك وبيرو، وكولومبيا وغيرها.

ويعد Heimtextil، الحدث العالمى الأكثر أهمية فى هذه الصناعة وأكبر معرض تجارى دولى للمنسوجات المنزلية والعقارية التى تعقد فى فرانكفورت، حيث تركز الفعاليات بشكل خاص على المنسوجات، والتى أصبحت جذابة بشكل متزايد لجمهور مهتم للغاية من المهندسين المعماريين ومصممى الديكور الداخلى ومخططى الأشياء وخبراء الضيافة الذين يطلبون باستمرار المنسوجات ذات الجودة العالمية.

أضاف البيان أنه لمواكبة التطور العالمى فإن المعرض دشن فروعًا له فى مختلف بلدان العالم استجابةً لفرص السوق المتنامية فى بلدان مثل روسيا (Heimtextil Russia)، والصين (Intertextile Shanghai)، والولايات المتحدة الأمريكية (Home Textile Sourcing)، واليابان (Interior لايف ستايل طوكيو).

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وبحسب البيان سينعقد معرض كولومبيا بالتنسيق مع معهد Inexmoda، وهو معهد خاص لا يهدف للربح وله 32 عامًا من الخبرة فى تطوير أهم معارض المنسوجات والأزياء فى أمريكا اللاتينية، موضحا أن المعهد قام أيضًا بتطوير مشاريع استشارية عالية المستوى جنبًا إلى جنب مع شركات أمريكا اللاتينية والحكومات بحثًا عن القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج فى المنطقة.

وأشار كارلوس بوتيرو، الرئيس التنفيذى لمعهد Inexmoda أن "اتفاقية الترخيص بين Messe Frankfurt وInexmoda لجلب Heimtextil إلى سوق أمريكا اللاتينية، ستكون إنجازًا كبيرًا فى صناعة المنازل والديكور والضيافة، لأن هذه الفئات مدفوعة بالزيادة فى عدد الشركات الجديدة الإنشاءات، مع ارتفاع السياحة وتزايد أعمال الضيافة فى أمريكا اللاتينية " ولا سيما أن كولومبيا تعد قلب أمريكا اللاتينية نظرًا لموقعها الاستراتيجى بين أمريكا الشمالية والبرازيل، والتى تمثل غالبية حجم السوق فى الأمريكتين.

كما تشتهر الدولة أيضًا بأنها واحدة من سبعة عشر دولة متعددة التنوع، حيث تمثل 60% من السوق العالمى فى الزمرد وكونها المنتج الثالث للبن فى العالم.

أشار أن مدينة ميديلين، ستستضيف المعرض مضيف، وهى واحدة من أهم المدن فى كولومبيا، والمعروفة عن الطقس الجذاب، والتى اكتسبتها لقب مدينة الربيع الخالدة، حيث حصلت على جائزة المدينة الحضرية الأكثر ابتكارا فى عام 2013 من قبل معهد الأرض الحضرية وأصبحت مؤخرا أول مدينة ناطقة باللغة الإسبانية لشبكة الثورة الصناعية الرابعة، كما تُعرف أيضًا لعاصمة الموضة فى أمريكا اللاتينية نظرًا للتنوع الكبير فى ماركات الأزياء المحلية واستضافتها أهم عروض المنسوجات والأزياء فى القارة اللاتينية: Colombiatex of Americas وColombiamoda، أسبوع الموضة فى كولومبيا.