شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى: "أوبك بلس" ملتزمة باستقرار سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعي اليوم السبت إن كل دول "أوبك بلس" ملتزمة باستقرار سوق النفط، مضيفا خلال منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي "كل دول أوبك بلس.. ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم"، كما أشار المزروعى إلى أن روسيا ملتزمة تماما باتفاقية أوبك وحلفائها و أنه أنه يأمل فى مواصلة التعاون معها في المستقبل، مضيفا أن بلاده تستثمر كثيرا لضمان تأمين مواردها فى مجال الطاقة جيدا، وقال"نحن فى موقع جيد جدا لتأمين أنفسنا والاستمرار فى تأمين عملائنا".

قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم السبت إن الاقتصاد العالمي يبدو في حالة أفضل عام 2020 مقارنة بالعام الماضى، معبرا عن سعادته لكون التطورات في المنطقة آلت إلى التهدئة على مدى الأيام القليلة الماضية، مضيفا خلال منتدى للطاقة في العاصمة أبوظبي "ستكون الإمارات أول دولة في المنطقة تشغل محطة طاقة نووية سلمية وآمنة.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد أعلنت الخميس الماضى، أن سعر سلة أوبك المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 69.60 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، مقارنة بـ 69.62 دولارًا في اليوم السابق، وفقًا لحسابات وذلك وفقا لأمانة المنظمة.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.