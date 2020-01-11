Zed ترصد 500 ألف جنيه جوائز لبطولة الصيد السنوية للناشئين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت إدارة zed للاستثمار الرياضى جوائز مالية كبيرة لبطولة الصيد السنوية للناشئين التى تقام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل بملاعب الصيد بالدقى ونادى zed الشيخ زايد.

وأكد أحمد دياب العضو المنتدب لشركة zed للاستثمار الرياضى ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الصيد فى نسختها الخامسة عشر، أن جوائز الفائزين فى المنافسات تصل إلى 500 ألف جنيه حيث هناك جوائز كثيرة وحوافز كبيرة للإجادة لم تشهدها الملاعب المصرية فى هذه المراحل السنية من قبل.

وأضاف دياب، أن البطولة يشارك فيها 42 ناديا يتنافسون فى 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادى الصيد بالدقى ونادى zed بالشيخ زايد.

اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.

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وتجرى قرعة بطولة الصيد السنوية غدا الأحد الموافق 12 يناير، بفندق فيرمونت نايل سيتى على النيل بالقاهرة، وذلك فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

يحضر مراسم القرعة محسن طنطاوى رئيس مجلس إدارة نادى الصيد وأعضاء المجلس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لشركة ORA، وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوى مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن ومحمد فضل ومحمد شوقى، بالإضافة لأعضاء مجالس إدارة وممثلين للأندية التى ستشارك فى البطولة.

ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجأت وحضور كبير للنجوم.