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برعاية ولي العهد أرامكو تستضيف الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول IPTC 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ستعقد الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول IPTC 2020 في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020 في مركز إكسبو للمعارض بالظهران، حيث ستكون أرامكو السعودية هي المستضيف الحصري للمؤتمر.

وسيعقد المؤتمر برعاية ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وسيكون أول مؤتمر ومعرض عالمي متعدد التخصصات للنفط والغاز يعقد في المملكة. ويتوقع أن يحضره أكثر من 8000 مشارك.

يرعى المؤتمر أربع منظمات وجمعيات صناعية وهي: الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول (AAPG)، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).

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موضوع للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020: "نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة".

- تحتل المملكة ، التي تتمتع بأكبر احتياطيات النفط في العالم، موقعًا فريدًا يلتقي عند النقطة التجارية والثقافية لأوروبا وإفريقيا وآسيا، مما يجعلها موقعًا مناسبًا لواحد من أكبر المؤتمرات الدولية وأكثرها شهرة في هندسة البترول.

- موضوع مؤتمر هذا العام "نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة"، وهو انعكاس لرؤية المملكة 2030، إذ يسلّط الضوء على الجهود المستمرة في صناعة النفط لجعل رؤية الطاقة العالمية والسعودية الجديدة حقيقة واقعية.

- ترتبط كلمة "الرؤية" بعصر الطاقة الجديد الذي يعتمد على الموارد التقليدية، بالإضافة إلى الموارد غير التقليدية، والطاقة النظيفة، والثورة الصناعية الرابعة.

- يَعُدُّ المتخصصون في هذا القطاع على نطاق واسع هذا المحفل الدولي فرصة فريدة لنشر التكنولوجيا وتبادل المعرفة على نطاق عالمي بطريقة متكاملة