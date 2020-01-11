شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: إصدار 26598 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار عدد 26598 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر 2019 وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالإتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، إتفاق ثنائى، كوميسا،MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).

كما قامت الهيئة بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد 55 شهادة صادرة عن نفس الفترة.

كما تقوم الهيئة بمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من (تونس -الأردن-الكويت – السعودية – لبنان-السودان-البحرين – سلطنة عمان- الصومال و والسنغال – دول اتفقية أغادير) في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

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تجرى الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، خلال الفترة الحالية تطويرا شاملا لموقع الهيئة، وذلك لتسهيل التعامل عليه من قبل المستوردين والمصدرين، ولتوفير خدمات أفضل للمصدرين المصريين، خاصة ما يتعلق بمعلومات الصادرات القطاعية، وكذلك اتاحة معلومات حول الاتفاقات التجارية الموقعة مصر عليها.

وتعلن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، عبر موقعها الإليكترونى، معلومات تتعلق بتسجيل الشركات والمصانع الموردة، وكذلك الشركات التى عليها ملاحظات فيما يتعلق بالمستندات الخاصة بعملية التسجيل، إضافة إلى أنشطة الهيئة وخاصة التدريبية فيها.

وقررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وخلال نوفمبر الماضى، ، قررت وزارة التجارة والصناعة وقف التعامل مع شركة tuv aust turk لمدة 6 أشهر لعدم مطابقة شهادات الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى.