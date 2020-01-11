شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يتفقد إنشاءات نادى الشركة المصرية للاتصالات بالمعادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم بزيارة تفقدية داخل نادى الشركة المصرية للاتصالات بالمعادى وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير والانشاءات داخل النادى، وكان فى استقباله المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات وعدد من السادة النواب وأعضاء مجلس إدارة النادى.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح مفصل حول رؤية مجلس إدارة نادى المصرية للاتصالات فى أعمال التطوير والتحديث التى يتم تنفيذها على أرض النادى، وخطة العمل للإسراع فى افتتاح النادى أمام العاملين بما يعزز من سياسة الشركة لنشر وتعزيز النشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى بين موظفيها للارتقاء بأدائهم الوظيفى وتحسين معدلات الإنتاج وزيادة حرصهم على التطوّر والتميّز والإبداع، إلى جانب تعزّيز التواصل الداخلى وروح الفريق بين الموظفين.

واستعرض المجلس خطة الأعمال الانشائية الجديدة والتى تتضمن إنشاء الملاعب المكشوفة وإنشاء عدد من المبانى الجديدة مثل بنك والمبنى الإدارى والاشتراكات، ومبنى الاسكواش ومجمع المطاعم إلى جانب تطوير استاد كرة القدم، وتطوير مجمع حمامات السباحة والصالة المغطاة، وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات داخل النادى وأن يتم افتتاحه أمام العاملين بداية من العام القادم.

وخلال الجولة، وجه الوزير بضرورة إنشاء مركز متكامل للألعاب الرقمية داخل النادى حيث أصبحت تلك الألعاب رياضة تنافسية متنامية على نطاق عالمى واسع، وضرورة الاهتمام بتدريب ودعم العاملين فى هذا المجال وإقامة مسابقات دورية من أجل تحفيزهم وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى أن الألعاب الرقميةو الوسائط التفاعلية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه والتسلية بل أصبحت وسيلة هامة تساهم بشكل فعال فى التثقيف وتطوير العملية التعليمية ونشر الوعى فى كافة مناح الحياة.

وأكد المهندس عادل حامد أن مجلس إدارة النادى قد وضع أولوية أساسية فى أولى جلساته وهى العمل على افتتاح النادى أمام الأعضاء من ابناء الشركة فى أسرع وقت ممكن، موضحا أنه قد تم الانتهاء من وضع التصميمات الهندسية الجديدة للنادى وسيتم البدء فى مرحلة التنفيذ الفعلى لتلك التصميمات بداية من العام الجارى 2020، مضيفا أنه تم الانتهاء من الموافقات اللازمة لدخول المرافق إلى النادى وكذا الانتهاء من منظومة الاشتراكات وطباعة الكارنيهات للأعضاء، وتغيير شعار النادى وجارى الانتهاء من الموقع الإلكترونى للنادى، هذا إلى جانب الانتهاء من أعمال الصيانة لشبكة المياه الرئيسية وأعمال رفع كفاءة المبنى الاجتماعى والترفيهى وإنشاء الاسوار المحيطة بساحة انتظار السيارات والقيام بعمليات تشجير سور النادي.

يذكر أن نادى المصرية للاتصالات تم انشاؤه فى 1976 تحت اسم نادى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وفى عام 2006 تم تغيير اسم النادى إلى نادى الشركة المصرية للاتصالات، ويضم النادى عدد من الأنشطة الرياضية منها كرة القدم، وكرة السلة، والمصارعة، وكمال الأجسام إلى جانب أنشطة رياضية خاصة بأصحاب الهمم.

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وزير الاتصالات ورئيس الشركة المصرية للاتصالات خلال تفقد الإنشاءات