لمدة 6 ساعة.. قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 6 مناطق، لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وحتى الرابعة فجر نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 مللى، وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق، مما يترتب عليه قطع المياه في مناطق "شارع الحجاز ومتفرعاته –ميدان المحكمة ومتفرعاته - ميدان سانت فاطيما ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر بدأ من شارع أبو بكر الصديق حتى شارع عبد العزيز فهمى – شارع عبد العزيز فهمى ومتفرعاته – منطقة هليوبوليس".

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وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.