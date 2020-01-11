شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة بسوق العبور.. كيلو البرتقال بجنيهين والفراولة بـ4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة ، حيث أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق ، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية واستقرار الأسعار .
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-3 جنيهات، والبرتقال السكرى يتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2 – 3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 1.5 – 6 جنيهات ، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو.
وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات ، وسجل البلح السماني من 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.
وأشار النجيب ل"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 – 9 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان بين 5-9جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.
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