شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تشغيل خط انابيب رأس بكر - غارب- أسيوط باستثمارات 450 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موقع مشروع مجمع انتاج البنزين عالى الاوكتان الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وإعطاء دفعات والوقوف على أي تحديات قد تواجه مراحل التنفيذ المتبقية من المشروع للإسراع بالانتهاء من تنفيذه فى التوقيتات الزمنية المحددة ، ليسهم إلى جانب المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لصعيد مصر من مختلف المنتجات البترولية عالية الجودة ، وذلك باستخدام وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 450 مليون دولار وبطاقة تصميمة 660 ألف طن سنوياً ويقوم بتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وأوضح الملا أن مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها تهدف إلى سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه محلياً وما يتم استيراده من المنتجات البترولية خاصة البنزين والبوتاجاز وهو ما تعمل عليه استراتيجية وزارة البترول حالياً لتطوير ورفع كفاءة القدرات الإنتاجية لمعامل التكرير ، مشيراً إلى أن مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط وإضافة وحدات إنتاجية جديدة يأتى وفقاً لتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة فى تنمية محافظات وجه قبلى وصعيد مصر لتوفير وتأمين احتياجاتها من المنتجات الرئيسية بجودة عالية .

وخلال الزيارة عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الشركات ومسئولين عن تنفيذ المشروع لمتابعة الموقف التنفيذى الذى سيسهم في تغطية احتياجات محافظات الصعيد وتقليل المخاطر الناتجة عن نقل البنزين من الشمال إلى الجنوب .

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وعلى جانب آخر اعطي زير البترول شارة بدء تشغيل خط انابيب "رأس بكر / رأس غارب / أسيوط " بطول 155 كيلو متر وبتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه ، لزيادة كميات البوتاجاز المنقولة لوجه قبلى من 2600 طن يومياً الى 4000 طن يومياً بزيادة نسبتها 54%.

وأوضح الملا أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الهامة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ومنها شبكة خطوط أنابيب نقل البوتاجاز ، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تلبية جانب من احتياجات محافظات الوجه القبلى من البوتاجاز والحد من مخاطر النقل بالسيارات الصهريجية هذا إلى جانب التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لمدن وقرى محافظات الصعيد.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد عبد القادر رئيس شركة أنابيب البترول أنه تم الانتهاء من ازدواج القطاع الأول (رأس بكر/رأس غارب) بتنفيذ خط موازى قطر 12 بوصة بطول 25 كيلو متر، كما تم الانتهاء من القطاع الثانى (خشم الرقبة/أسيوط الجديدة) بتنفيذ خط موازى قطر 12 بوصة بطول 130 كيلو متر من منطقة خشم الرقبة إلى غرفة بلوف مدينة أسيوط الجديدة، وتم للخط لتسليم أسيوط وسوهاج بالمعدلات الجديدة من كميات البوتاجاز.

رفق الوزير خلال الزيارة المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات الكيميائى أشرف الشامى والمهندس أيمن نجيب والمهندس أيمن عمارة والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والكيميائى محمود الشابورى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.