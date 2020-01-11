الاقتصاد

تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لعمان

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن التلفزيون الرسمي العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في ساعة مبكرة من اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس عن عمر ناهز الثمانين عاماً، قضى منها نحو 50 عاماً زعيماً للبلاد.

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وحكم السلطان قابوس البالغ من العمر 79 عاما سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ولد السلطان هيثم بن سعيد فى عام 1954، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وشغل منصب وزير التراث والثقافة منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل فى بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد، وعمل سابقًا فى وزارة الخارجية.

كذلك ترأس كلا من المجالس الفخرى لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وجمعية الصداقة العمانية اليابانية، كما ترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط 2010.

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