شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها توسعات "ميدور".. تعرف على أهم مشروعات التكرير الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والإحلال والتجديد لبعض معامل التكرير، حيث ستسهم تلك المشروعات فى تحقيق خطة الوزارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وكانت تلك المشروعات كالتالى:

1-وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول، ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالى 800 ألف طن/السنة من البنزين عالى الأوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية وتبلغ تكلفة المشروع 450 مليون دولار.

2- توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وتبلغ تكلفة المشروع 2.3 مليار دولار.

3-مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة انوبك بأسيوط ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجينى بطاقة تغذية 2.5 مليون طن/السنة من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 2.15 مليار دولار .

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4-إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول ويهدف المشروع الى تحقيق استمرارية التشغيل الآمن للمعدات الإنتاجية بمجمع التفحيم والوصول الى طاقة التغذية التصميمية التى تبلغ 1.5 مليون طن/السنة من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) وذلك للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وتقدر التكلفة الاستثمارية بحوالى 588.6 مليون دولار.

5- مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول يهدف المشروع إلى تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بحوالى (10-16 ألف طن/سنة زيوت، 1-2 ألف طن/اسنة شموع) وذلك باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP .وتبلغ تكلفته الاستثمارية 356.5 مليون جنيه.

6-وحدة إنتاج الأسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول، ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 ألف طن/السنة من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن/السنة اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 68.5 مليون دولار.

7-مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس، ويهدف المشروع إلى استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعملى شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن/السنة مازوت، 1 مليون طن /السنة نافتا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 2.75 مليار دولار، هذا وقد تم تأسيس الشركة فى يوليو 2019 وتم عقد الجمعية التأسيسية فى 5 سبتمبر 2019.