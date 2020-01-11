شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم والخيار المصرية من أبرز 5 سلع إلى السوق الليبى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن أبرز السلع من الحاصلات الزراعية المصدرة إلى ليبيا تتركز فى 5 أبرز أنواع وهى الطماطم ، والبصل ، والفاصوليا الجافة " الفاصوليا البيضاء "، والفلفل ، والخيار والتى تركزت معظم الصادرات من هذه الأصناف خلال عام 2019 ، ومستمرة فى أى تعاقدات جديدة خلال الفترات المقبلة.

وأضاف حسين، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أنه لا تأثير على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى ليبيا، خاصة وأن نفاذ البضائع يمر من خلال منافذ بنى غازى والسلوم البعيدة عن مناطق الحرب فى طرابلس، ومرور السلع بطرق آمنة من مصر إلى ليبيا.

وعن مخاوف انتشار الغزو التركى على ليبيا، قال المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن نظام تصدير السلع إلى ليبيا يتم من خلال الشراء الفورى وليس نظام الأمانة، بمعنى أن التجار الليبيين يأتوا لشراء السلع المصرية من مصر ودفع ثمنها بالكامل ثم نقلها إلى السوق الليبيبة بمعرفتهم، ولا يتم التدخل من الصناع المصريين في عملية النقل، وتم الغاء نظام الأمانة " وهو نظام يسمح بدفع ثمن جزء من البضائع وتسديد الباقى بصورة آجلة".

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وكان أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية رئيس اتحادات الغرف التجارية الإفريقية وغرف البحر المتوسطية، نائب رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، قال أن توتر الأوضاع في ليبيا بعد الغزو التركى عليها لن يشعر بها المصدرين المصريين فى التأثير على صادراتهم من السلع، إلا مع بداية الربع الثانى من العام في بداية مارس المقبل، مع انتهاء شهرى يناير وفبراير.

وأضاف الوكيل لـ " الخليج 365"، أن التعاقدات التجارية بين الدول تتم وفقا لتعاقدات مسبقة بـ 3 أشهر، قائلا " نأمل فى إيجاد حلول سياسية سريعة لاستقرار المنطقة، خاصة وأن الغزو التركى على ليبيا نوع من التعدى على حرمة الدول المجاورة ويؤثر على الأمن الاستراتيجى لمصر، وإن لم تحدث انفراجه سيبدأ التأثير على صادرات السلع المصرية خلال الأشهر القادمة.