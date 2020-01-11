شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وجاء في بيان ديون البلاط السلطاني "ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الذي اختاره الله إلى جواره مساء الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020".

وأعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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وحكم السلطان قابوس البالغ من العمر 79 عاما سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ويقول النظام الأساسي لسلطنة عمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى تولي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.