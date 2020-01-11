شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر المتر فى وحدات دار مصر بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” سعر المتر فى وحدات مشروع دار مصر، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى عدد من المدن الجديدة، والتى ياتى فى مقدمتها " مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة بدر، ومدينه 15 مايرو، ومدينة أكتوبر".





ويختلف سعر المتر طبقا لكل مدينة وهى كالتالى - سعر المتر فى القاهرة الجديدة يبدأ 9775 جنيه

- سعر المتر فى مدينة أكتوبر6875 جنيه

- سعر المتر فى مدينة العاشر من رمضان يبدأ بـ5350 جنيه

- سعر المتر فى مدينة بدر يبأ بـ5900 جنيه للمتر

- سعر المتر فى مدينة السادات يبدأ 5075 جنيه.

- سعر المتر فى مدينة 15 مايو يبدأ بـ 5545 جنيه

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- سعر المتر فى مدينة العبور يبدأ بـ6850 جنيه

- سعر المتر فى مدينة برج العرب الجديدة يبدأ بـ5030 جنيه.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروعى "دار مصر"و"سكن مصر"، بـ13 مدينة جديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

‫وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

‫وحول تفاصيل الوحدات المطروحة، قال وزير الإسكان: يتم طرح 3156 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى غدا الخميس 2/1/2020.

‫وأضاف الوزير: يتم طرح 2714 وحدة سكنية، بمساحات من 100 م2 : 150 م2، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – بدر – السادات – 15 مايو – العبور – برج العرب الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى من يوم الأحد 12/1/2020.

‫وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم طرح 231 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهى (المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر "غرب أسيوط")، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكترونى من يوم الأحد 2/2/2020.