شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 9.5 مليون ورقة بقيمة 595.9 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 191.8 مليون ورقة، بقيمة 524.7 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 273.8 مليون ورقة بقيمة 470.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 42.4 مليون ورقة بقيمة 256.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 23 مليون ورقة بقيمة 210.7 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 11.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 122.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 14.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 80.7 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 13.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 70 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 34.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا التجارة والموزعون والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3478 ورقة بقيمة 188.1 ألف جنيه.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 696 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 399.1 مليار جنيه إلى 392.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.6 مليار جنيه إلى 201.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

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وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 604.8 مليار جنيه إلى 594.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13729.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 522.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.56% مغلقًا عند مستوى 1363.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.08% مغلقًا عند مستوى 15900.85 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 481.72 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.