شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء تراجع التضخم الشهرى.. أسعار سلع التموين أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع التضخم السنوى فى الحضر إلى 7.1% فى ديسمبر 2019 من 3.6% فى نوفمبر، بينما حافظ التضخم الشهرى على قراءاته السالبة، مسجلا -0.2% مقارنة بنسبة -0.3% فى الشهر السابق، وجاء التضخم لإجمالى الجمهورية على نحو مشابه، حيث سجل 6.8% على أساس سنوى مرتفعاً من 2.7% فى نوفمبر مع معدل تضخم شهرى قدره -0.2% كذلك، مرتفعاً من -0.5%، ويرجع بنوك استثمار أسباب تراجع التضخم الشهرى إلى 3 أسباب وهى:

1- السيطرة على أسعار المواد الغذائية والمشروبات

سجلت المواد الغذائية والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 0.1%، بينما انخفضت على أساس شهرى بلغ -0.8% على الناحية الأخرى، سجلت بنود الاستهلاك الأخرى معدلات مختلفة من الزيادة على الأساسين الشهرى والسنوى.

فشهرياً، سجلت جميع العناصر تقريباً ارتفاعات ما بين 0.1% و0.2%، بينما سجل التعليم أعلى ارتفاع سنوى بنسبة %28.5 بسبب الطبيعة الموسمية لقياس هذا البند تحديداً، يليه عنصر النقل الذى سجل زيادة سنوية قدرها 15.0%.

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2- خفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية المدعمة فى شهر ديسمبر، مما ساهم فى التراجع الشهرى لأسعار الأغذية، وسيتم مراجعة أسعار السلع التى تغطيها البطاقات التموينية فى ديسمبر على أساس ربع سنوى بناءً على تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبناءً على أسعار هذه السلع فى الأسواق العالمية.

3- يعكس معدل التضخم السنوى استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذى بدأ فى نوفمبر، والذى توقع أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "6.3%" بسبـب تراجع أسعار مجموعة زيت الطعام "تموين" بنسبة "10.5%"، وانخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "6.8%" نتيجة انخفاض أسعار مجموعة سكر "تموين" بنسبة "10.5%"، وتراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "2.0%" بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الأرز الأبيض البلدي "تموين" بنسبة "25.6%