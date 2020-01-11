شكرا لقرائتكم خبر عن 1 % تراجعا في أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 % إلى 1550.66 دولار للأوقية. وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار يوم الخميس الماضي.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1551.60 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 2101.81 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض. وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو، بصعوده نحو 6 % حتى الآن.

وتقدمت الفضة 0.2 % إلى 17.93 دولار للأوقية، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2 % أيضا مسجلا 968.49 دولار.