الاقتصاد

النفط يتراجع إلى 65.33 دولار

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تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، مع انحسار خطر اندلاع حرب في الشرق الأوسط وتحول انتباه المستثمرين إلى ارتفاع مخزونات الخام والمنتجات بالولايات المتحدة، فيما انخفض خام برنت أربعة سنتات إلى 65.33 دولار للبرميل، متجها صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر نحو 5 %.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في ستة أسابيع، بانخفاض حوالي 6 % عن إغلاق الجمعة الماضية.

وكانت العقود الآجلة للنفط هبطت نحو 4 % أول أمس الخميس، بعد أن ارتفعت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة، ليصل خام برنت إلى 65.44 دولار للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر.

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