شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع إلى 65.33 دولار والان نبدء بالتفاصيل
ونزل خام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 59.48 دولار، متجها أيضا صوب أول تراجع أسبوعي في ستة أسابيع، بانخفاض حوالي 6 % عن إغلاق الجمعة الماضية.
وكانت العقود الآجلة للنفط هبطت نحو 4 % أول أمس الخميس، بعد أن ارتفعت مقتربة من ذروة أربعة أشهر في المعاملات المبكرة، ليصل خام برنت إلى 65.44 دولار للبرميل، في أدنى مستوى إغلاق لها منذ 16 ديسمبر.
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