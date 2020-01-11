شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الحوالات الفورية على مدار الساعة بنهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» -ممثلة في المدفوعات السعودية - مؤخرا، عقدا لتطوير منظومة المدفوعات الفورية مع عدة شركات والمخطط إطلاقها بنهاية العام 2020 بالتعاون مع البنوك والمصارف بالمملكة؛ بهدف تمكين العملاء تنفيذ الحوالات الفورية والمجدولة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك. وأوضح المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن هذه الخطوة ستوفر مرونة أكبر للعملاء لإضافة تفاصيل تعليمات الدفع للمستفيد؛ لتسهل التسويات المالية البنية التحتية للقطاع المالي، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تسهم بشكل أساسي في تعزيز البيئة المرتبطة بالمدفوعات، والمساهمة في تحقيق مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي، كإحدى المبادرات المحورية في برنامج تطوير القطاع المالي.

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