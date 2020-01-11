«الراجحي» يبحث التعاون مع اللجان العمالية والاتحادات الدولية

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جاء ذلك خلال استقبال الوزير في مكتبه أمس رئيس اتحاد النقابات الدولي أيوب الوابا، والأمين العام للاتحاد شارن بارو، وأمين عام اتحاد عمال النقل الدولي، والمدير الإقليمي للاتحاد في المنطقة العربية، ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية، وذلك بحضور الوكلاء وكبار المسؤولين في الوزارة.
وتناول اللقاء حوارا حول استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين وأولويات مجموعة العمال، والتي يشارك فيها ممثلو العمال من مختلف الدول الأعضاء في المجموعة.
يشار إلى أن اللجان العمالية في المملكة تشهد تطورا كبيرا في القطاع الخاص؛ نظير الدعم الذي تتلقاه من حكومة المملكة، ومن ذلك موافقة مجلس الشورى مؤخرا على مشروع النظام الأساسي لاتحاد اللجان العمالية.
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