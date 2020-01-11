الاقتصاد

إنتاج الإمارات النفطي يتجاوز مليار برميل في 10 شهور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تجاوز إنتاج دولة الإمارات من النفط الخام حاجز المليار برميل خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 2019 بحسب بيانات صادرة عن منظمة «أوبك».
وبلغ متوسط الإنتاج اليومي في يناير من العام الماضي 3.07 مليون برميل يومياً بمعدل شهري «92.1» مليون برميل، وفي فبراير 3.05 مليون برميل يومياً «85.4» مليون برميل للشهر ذاته، و 3.045 مليون برميل يومياً في مارس «91.3 مليون برميل الشهري»، و 3.05 مليون برميل يومياً في إبريل «91.5 مليون برميل الشهري»، و 3.055 مليون برميل يومياً في مايو «91.65 مليون برميل الشهري»، و 3.046 مليون برميل يومياً في يونيو «91.4 مليون برميل الشهري»، و 3.068 مليون برميل يومياً في يوليو «92 مليون برميل الشهري»، و 3.065 مليون برميل يومياً في أغسطس «92 مليون برميل الشهري»، و 3.07 مليون برميل يومياً في سبتمبر «92.1 مليون برميل الشهري»و 3.07 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2019 وبمعدل شهري تجاوز 92.1 مليون برميل.

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