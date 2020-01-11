دبي تضاعف صادراتها من «الوقود والشحوم» أربع مرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ضاعفت دبي صادراتها من «الوقود والشحوم» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2019 أربع مرات، مقارنة مع صادراتها في 2018 ليصل المتوسط اليومي إلى 45 مليون درهم، بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء».

سجل متوسط تجارة دبي اليومي من «الوقود والشحوم» في 9 أشهر من 2019 قرابة 293 مليون درهم، بنمو 65% بإجمالي 79 مليار درهم، وتمثلت ب52 ملياراً كواردات، وبمتوسط يومي 193 مليون درهم، بنمو 33%، وصادرات بقيمة 12.2 مليار درهم، وبمتوسط يومي 45 مليوناً، بارتفاع 275%، و إعادة تصدير بإجمالي 14.8 مليار درهم، وبمتوسط يومي 55 مليون درهم بنمو 162%.

ولامست تجارة دبي من «الوقود والشحوم» خلال 2018 حاجز ال65 ملياراً بمتوسط يومي 178 مليون درهم، تمثلت كواردات بإجمالي 52.8 مليار درهم، وبمتوسط يومي 145 مليوناً، وصادرات بإجمالي 4.4 مليار درهم، وبمتوسط يومي 12 مليوناً، وإعادة تصدير بإجمالي 7.7 مليار درهم بمتوسط يومي 21 مليوناً.

وفي ما يتعلق بمدى وحجم الطلب على مادتي البنزين والديزل، فيكون عادة بحسب الموسم السنوي، حيث يجزأ إلى نصفين، صيفي والذي يكون الطلب على «الجازولين» كبيراً جداً، مقارنة مع «الديزل» لارتباط ذلك بموسم السفر والعطلات الموسمية، في حين يعد الموسم الشتوي أكثر طلباً على مادة «الديزل» لارتباطها الوثيق بأغراض التدفئة وعمليات النقل، والشحن. وعلى صعيد تغطية دبي لاحتياجاتها اليومية من الوقود والمحروقات، فتبلغ قدرة مصفاة جبل علي على تغطية 40% من الوقود بشكل يومي، في حين يتم استيراد 60 % من الوقود من الخارج والذي يكون عادة أعلى مقارنة بالمنتج محلياً؛ لدخول عاملي التأمين وأجور الشحن والنقل في تسعيرته النهائية إلى المستهلكين.

ومن المتوقع بعد عمليات التوسعة للمصفاة رفع الطاقة الإنتاجية من 140 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي، إلى 210 الآف برميل يومياً في الفترة القادمة، وستتمكن دبي حينها من تغطية الطلب الداخلي في دبي على استهلاك الوقود. وتتجاوز كمية استهلاك الوقود في الإمارات ال12 مليار لتر سنوياً، حيث تنتشر أكثر من 566 محطة وقود في الدولة، وتبلغ متوسط إنتاجية المحطة الواحدة أكثر من 60 ألف لتر يومياً، مقارنة بالمستويات العالمية التي تتراوح بين 30-35 ألف لتر يومياً.