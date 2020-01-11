مهلة آخيرة لسداد مقدمات حجز وحدات "سكن مصر"

حددت وزارة الإسكان، يوم الخميس 30 يناير الجاري، آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروع سكن مصر الأرضي والأخير التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي.

أسعار الوحدات وطرق السداد

"أكتوبر الجديدة" و"القاهرة الجديدة"

يشمل الطرح الجديد، فتح باب الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضي – أخير) بمشروعي "دار مصر" و"سكن مصر"، بـ13 مدينة جديدة، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.

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وتصل أسعار المتر في مشروع "سكن مصر" أكتوبر الجديدة، 6300 جنيه، وتبلغ سعر الوحدة 733 ألف جنيه تقريبا، بينما يبلغ سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة، 7700 جنيه، وتبلغ سعر الوحدة بمتوسط 880 ألف جنيه.

‫ويجري سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hbd–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg).

‫ويجري طرح 3156 وحدة سكنية، في مشروع "سكن مصر" بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور – بدر – المنصورة الجديدة)، وسيتم بدء تسجيل بيانات راغبى الحجز على الموقع الإليكتروني حتى آخر يناير الجاري.

‫وأوضح محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشؤون التجارية والعقارية، أنه سيجري طرح 231 وحدة سكنية، بمساحات من 106 م2 : 115 م2، بمشروع "سكن مصر"، بـ3 مدن جديدة بالصعيد، وهي (المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر "غرب أسيوط").