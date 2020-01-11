شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، للأسبوع التاسع على التوالى، بحجم تداول بلغ 6.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 548.5 مليون جنيه، تلاها "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" بحجم تداول بلغ 11.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 152.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 16.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 136.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 15.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 124 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 50.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 114.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 20.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 107.6 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 61.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 98.5 مليون جنيه، ثم " الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 6.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 97.5 مليون جنيه، وفى التاسع "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 8.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 4.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 78.8 مليون جنيه.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 696 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 399.1 مليار جنيه إلى 392.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.6 مليار جنيه إلى 201.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

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وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 604.8 مليار جنيه إلى 594.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13729.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 522.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.56% مغلقًا عند مستوى 1363.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.08% مغلقًا عند مستوى 15900.85 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 481.72 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.