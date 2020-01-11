شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات حكومية عاجلة لإنقاذ انهيار صناعة الجلود أبرزها الرش الوقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة حكومية، توصياتها لتراجع صناعة الجلود المصرية، وتراجع صادراتها بسبب عيوب ذبح الماشية فى مصر، ورفع نتائجها لمجلس الوزراء لعقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مدى حل هذه الأزمة، حيث خرجت توصيات اللجنة بتنفيذ إجراءات محددة من وزارة الزراعة ، والمجلس التصديرى للجلود، وغرفة دباغة الجلود .

وحصل " الخليج 365" على نسخة من نتائج الاجتماع العاجل للجنة الحكومية، والتى شكلت من مختلف الوزارات، وعقدت منذ أيام وتشكلت من وزراء التجارة والصناعة، والزراعة، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى رئيس المجلس التصديرى للجلود ورئيس غرفة دباغة الجلود.

ونصت توصيات اللجنة على عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة الزراعة وهى :

1 - قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن أعمال الرش الوقائى للماشية، وأماكن تواجد الحظائر لمكافحة الطفيليات الخارجية الناقلة للأمراض.

2 - إعادة النظر في مدى فاعلية برامج التحصينات الحالية ومراجعة جودة المواد المستخدمة في عمليات الرش ومدى صلاحيتها وتطورها فى مقاومة الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مربى الماشية حال الامتناع عن إجراء عمليات التحصين

3 - تفعيل عملية ترقيم جلود الماشية بما يحقق عملية الرقابة وتتبع ذبحها، وسلخ جلودها آليا بالمجازر، بما يساهم فى منع التداول جلود الماشية المذبوحة خارج المجازر.

4 - تشديد الرقابة داخل المجازر على عمليات الذبح والالتزام بالسلخ الآلى، وتوفير الحماية اللازمة للأطباء البيطريين داخل المجازر.

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5 - تشديد الرقابة على منع الجزارين بالذبح والسلخ خارج المجازر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد المخالفين، ومنع خروج الجلود المصابة بأمراض أو غير الصالحة من المجازر والتأكد من إعدامها.

6- إعداد حملة إعلامية لتوعية المربين بأهمية إجراءات التحصين على صحة الحيوان والصحة العامة، وأهمية ذبح الماشية وسلخ جلودها آليا داخل المجازر، والمسائلة القانونية في حال مخالفة ذلك.

7 - تكليف لجنة من وزارة الزراعة لعمل جولة للمصانع بمدينة الروبيكى لتحديد المشكلات التي تواجه هذه الصناعة، فيما يتعلق بالأمراض السلبية للأمراض والفيروسات التي تصيب الماشية ووضع الآلية المناسبة لمعالجتها.

8- تقديم تقرير من وزارة الزراعة خلال 48 ساعة يتضمن برنامج زمنى للتعامل مع الأمراض التي تتعرض لها الماشية والجلود المنتجة منها، وعرض تقرير بالموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر.



كما حددت اللجنة إجراءات مطلوب اتخاذها من المجلس التصديرى للجلود وغرفة دباغة الجلود:

1- قيام غرفة صناعة الجلود بوضع آلية مناسبة لتحفيز الجزارين " القصابين " في حال السلخ الآلى لجلود الماشية الموردة لمصانع الجلود، مع التزام المصانع بشراء الجلود التي تم سلخها آليا فقط، للحد من تداول الجلود التي يتم سلخها يدويا .

2- قيام المجلس التصديرى للجلود بوضع تصور بصفة عاجلة لإدارة منظومة لإدارة منظومة دباغة وصناعة الجلود بما يساهم في حل المشكلات الحالية وزيادة الصادرات المصرية.