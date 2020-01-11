الزيودي: مشاركة الشباب في الاستدامة أولوية إماراتية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن تعزيز مشاركة الشباب في تحقيق توجهات الاستدامة وتحول الطاقة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، يمثل أحد أولويات دولة الإمارات.

وقال إنه بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة شهد العقد الأخير تطوراً وتعزيزاً كبيرين في مشاركة الشباب في هذا المجال، دعماً لقدراتهم الابتكارية والإبداعية لتطوير حلول تقنية تسهم في تحقيق الاستدامة.

جاء ذلك في حواره مع ممثلي الشباب ضمن منتدى الشباب والاستدامة الأول الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أمس، على هامش الدورة العاشرة من اجتماعات جمعيتها العمومية بمشاركة البروفيسور تيجاني محمد باندي، رئيس الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأكد الزيودي أن طاقة الإنسان لا تنضب وتستحدث دائماً بدعم وتحفيز قدرته على الابتكار وبالأخص فئة الشباب.

وقال: «عبر تحفيز هذه الطاقة وتوظيفها بالشكل المناسب، يمكن الوصول دائماً إلى حلول لكافة التحديات التي تواجهنا؛ لذا تولي دولة الإمارات اهتماماً بالاستثمار في البشر عموماً والشباب بشكل خاص لضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة».

وأشار إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة أطلقت العديد من المبادرات الداعمة والممكنة لإشراك الشباب في العمل من أجل المناخ فخلال العام الماضي اطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة استراتيجية شباب الإمارات للمناخ محليا وعالميا.. وضمن فعاليات أسبوع ابوظبي للاستدامة التي تنطلق الإثنين المقبل ستبدأ الدورة الثالثة من ملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ «كليكس» الذي يستهدف تعزيز القدرات الشبابية الابتكارية في مجال الاستدامة وعرض ابتكاراتهم على مستثمرين ورجال أعمال لتحويلها إلى مشاريع واقعية.

وشارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في «منتدى آيرينا للمشرعين 2020» الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة اليوم.

وأضاف: «في منطقة الخليج العربي وحدها وعبر الدعم الذي قدمه صناع القرار والمشرعون، سجلت مشاريع الطاقة المتجددة نمواً بنسبة 300% في الفترة نفسها»، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أسهمت في نمو مشاريع الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث تستحوذ الدولة على 70% من إجمالي هذه المشاريع في منطقة الخليج بالكامل. (وام)