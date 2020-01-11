فيينا سحــــر العــــالـم القـديــــم

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في قلب جبال الألب الأوروبية الوسطى، تحيط بها أراضي جمهورية التشيك، وألمانيا، وهنغاريا، وإيطاليا، وليختنشتاين، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، تتلون النمسا بالثقافات المحيطة بها ولكنها في الوقت نفسه تعيش حلمها الخاص في العالم الصغير الخاص بها. على الرغم من ارتفاعها، المناخ في النمسا معتدل وفي كثير من الأحيان تصل درجة الحرارة في أيام الصيف إلى أوائل الثلاثينات. هذا البلد غني، يقع الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة 12 في العالم، وفيها تطور ثقافي نابع من تاريخها الطويل والأموال موجودة في خزائن البلاد وكذلك مع المواطنين الأفراد.

ابدأ رحلتك إلى النمسا في فيينا، أكبر مدينة في البلاد ولا يتجاوز عدد سكانها ال 1.8 مليون نسمة، ويتحدث معظمهم الألمانية (على الرغم من أن العديد منهم يعرفون لغة ثانية وثالثة أيضاً). التجول في فيينا سهل كالخروج من باب فندقك والبدء في رحلة عبر التاريخ. قصر شونبرون هو وجهة شهيرة، كما هي الحال بالنسبة لسوق ناشماركت للأدوات المستعملة، وثلاثي المتاحف الأبرز، متحف ليوبولد، متحف كونستهاله فيينا، ومتحف موموك. بإمكانك اتخاذ قاعدة لك في أحد الفنادق الفاخرة العديدة، بما فيها فندق زاخر فيينا وفندق إمبريال فيينا.

عالم سواروفسكي

فور انتهائك من فيينا - إذا كان ذلك ممكناً حتى - توجّه إلى أدمونت لمشاهدة دير البندكتين الجميل أو سافر إلى فاتنز لاستعراض روعة «عالم سواروفسكي الكريستالي»، المكان الذي صنعت فيه بعض أجمل كريستالات العالم.

ولا يمكنك بالطبع حجز الرحلات إلى النمسا من دون الانطلاق بجولة للتزلج على الثلج. لا تستطيع المدن الوصول للكمال أكثر من إنسبروك، محاطة بسلسلتين جبليتين مع وفرة من الطرق للتمتع بالمنحدرات. سالزبرغ هي خيار آخر للتزلج، حيث يمكنك الإقامة في فندق شلوس مونخشتاين النعيمي.

أيام الإمبراطورية

تاريخياً، لعبت فيينا الكثير من الأدوار الفاعلة. وقد كانت في يوم من الأيام مقراً للإمبراطورية النمساوية المجرية. كانت المدينة موطناً لكل من فرويد، تروتسكي، تيتو، هتلر وستالين (الذين عاشوا في المدينة في نفس الفترة، لا يدرك أحد بوجود الآخر والدور الذي سيؤديه كل منهم في صناعة القرن). في وقت لاحق، خلال الحرب الباردة، كانت المدينة ملعباً للجواسيس من كلا جانبي الستار الحديدي. وتعتبر اليوم موطناً لأكبر عدد من السفراء، الدبلوماسيين والمبعوثين السياسيين في العالم. ومن يدري، قد تلتقي بأحدهم على متن الرحلات إلى فيينا.

تنضح المدينة بسحر العالم القديم الفريد من نوعه - تبدو قصورها المرصعة بالذهب ودور الأوبرا مؤشراً واضحاً على السمو الذي كانت تشهده أوروبا ما قبل الحرب العالمية. سوف تمنحك المدينة الآن ببساطة شعوراً بالعيش في قلب حكاية خرافية - خصوصاً في عيد الميلاد عندما تشع الأضواء الاحتفالية بأنوارها وتبدو الأسواق سائرة على قدم وساق لشدة اكتظاظها بالناس.

وهذا لا يعني أبداً، على أية حال، أن زيارة فيينا تقتصر على فصل الشتاء فحسب. إنها جميلة في فصل الصيف أيضاً - الموسم الذي يجلب معه الكثير من مشاهد تناول المأكولات والمشروبات في الهواء الطلق والأجواء الاحتفالية الدائمة. ما بين شهري مايو ويونيو، هناك الكثير من المهرجانات التي تقام في الهواء الطلق، والتي يتربع على عرشها المهرجان السنوي دونينسيلفيست والذي يمتد لثلاثة أيام - وهو يعتبر أكبر احتفال في الهواء الطلق في أوروبا بأكملها.

المحال الراقية

لا يقتصر سحر فيينا على تاريخها الغني. اليوم، تعتبر العاصمة النمساوية محوراً عالمياً نابضاً بالحياة. وإذا ما أتينا على ذكر المحال الراقية والمطاعم المدرجة لدى ميشلان والثقافة فإن فيينا هي مدينة التألق بلا منازع. وهي تعتبر أيضاً مرتعاً لأحدث أشكال الفن المعاصر، المطاعم ذات التصميم البارز، الموسيقى الإلكترونية وصالات باك ستريت الصاخبة. بكل ما تحتويه، هي مدينة التناقضات والاختلافات الرائعة حقاً، ومكان رائع يستحق الزيارة.

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ومن بين العديد من المطاعم في المدينة، تنصحك «الإمارات للعطلات» بتجربة مطعم «بنك». يقع هذا المطعم الذي يبدو كقطعة من الجمال في المقر السابق للبنك الوطني، الأمر الذي أورثه هذا الاسم. يستند السقف المزخرف في المطعم على جدران رخامية رائعة. سوف ترى بريق التحف التي تبدو كأجرام سماوية في كل ركن من أركان المطعم، بينما يعمل الطهاة على تحضير المأكولات في مطبخ مفتوح على الطراز الحديث.

أما «كافيه لانتمان»، فقد تأسس في عام 1873 على يد صاحب المطاعم الشهير فرانز لانتمان، وسرعان ما تحول هذا المطعم الفاخر إلى مؤسسة من مؤسسات فيينا الكبرى. لطالما غص بالرواد من المشاهير - في الماضي والحاضر - ومنهم سيجموند فرويد، وبيرت لانكستر، وهانز موزر، وجوليانا ملكة هولندا وهيلاري كلينتون. يضم المطعم جلسة في الهواء الطلق واسعة جداً ورائعة للجلوس والاسترخاء.

وعلى أجندتك يجب أن تزور «ميل» للمأكولات الأوروبية. وبصرف النظر عن تصاميمه الداخلية الرائعة، إنه كافيه رائع يتمتع بجو بهيج، كما يشتهر بأيام الأحد المميزة فيه حيث يروح الضيوف عن أنفسهم مع اللحوم الباردة والمأكولات النمساوية التقليدية. هناك أيضاً حديقة في الخارج - تعتبر مكاناً مثالياً لقضاء وقت ممتع في وقت ما بعد ظهر يوم مشمس.

الإقامة في قصور

تتعدد الفنادق في فيينا وتتنافس على الرقي، ومنها تختار «الإمارات للعطلات» فندق إمبريال. كان مقراً للأمير فورتمبيرغ ثم تحول إلى فندق في عام 1873. منذ ذلك الحين، وهذا المبنى العائد إلى عصر النهضة الجديدة والمتميز يحافظ على مركزه كواحد من الفنادق الأكثر شهرة في المدينة، ويعد هذا الفندق اليوم وجهة رؤساء الدول الزائرين.

أما فندق دو آند سو، فيقع أمام كاتدرائية القديس ستيفن، ويضم 43 غرفة. على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من معظم المناطق السياحية في فيينا، كما يفخر الفندق بمطعمه الكبير وصالته حيث الإطلالات الرائعة على الكاتدرائية.

ومن بين الفنادق المختارة «بارك حياة فيينا»، والذي يضم 143 غرفة فاخرة ويعتبر الفندق المفضل لدى الأسر الحاكمة في الشرق الأوسط، والنخبة الأوروبية والمسافرين من رجال الأعمال المميزين. يقع هذا الفندق في منتصف الحي الذهبي لفيينا مباشرة، ويضم بارك حياة مطعماً شهيراً، وسبا، ومسبحاً يقع فوق قبو البنك الذي كان يوضع فيه ذهب وأوراق القصر الملكي.

تجارب فيينا

* تمتع بركوب الخيل في المدرسة الإسبانية للفروسية: أخذت مدرسة الفروسية هذه والتي يبلغ عمرها 450 سنة اسمها من خيول سلالة ليبيزان بعد أن تدربت وجالت فيها. كانت العروض تقدم في البداية لضيوف البلاط الملكي حصراً، أما الآن فيمكن لأفراد الجمهور العام أن يتمتعوا بمشاهدة عروض مذهلة من الفروسية وترويض الخيول على مدار السنة.

* قم باستكشاف الربع الذهبي: إنه مشروع تجديد حضري طموح والذي حول أجزاء من منطقة «إينيري» المدرجة لدى لائحة اليونيسكو من منطقة غير منظمة إلى مركز مدينة عالمي وديناميكي. تفخر المنطقة بوجود مطاعم، وصالات، وفنادق، وبوتيكات فاخرة (بما في ذلك متجر لويس فويتون من تصميم بيتر مارينو)، وكذلك بعض المباني التي تشهد إقبالاً كبيراً في المدينة، إن لم يكن في العالم بأسره.

* قم بالتسوق كإحدى طرق العلاج القديمة: تعتبر فيينا موطناً لبعض أقدم طرق العلاج القديمة في أوروبا. يشتهر تاجرا القماش ويليم جونجمان ونيفي بتصميم ملابس الإمبراطورة إليزابيث؛ بينما قام الإسكافي رودولف بتصميم أحذية الضباط والسادة لعدة عقود؛ وعمل الصائغ إي إي كوشيرت في نفس الموقع؛ في حين كان ديلي وسيلر زم شوارزين كامل وجهة مفضلة لنابليون.

عروض «الإمارات للعطلات»

تقدّم «الإمارات للعطلات» عروضاً تناسب مختلف الميزانيات والأذواق إلى فيينا، النمسا، وبأسعار تبدأ من 19595 درهماً للشخص الواحد للسفر والإقامة 4 ليالٍ في فندق Wien City. وتشمل الباقة رحلات الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة، وضريبة مغادرة المطار ورسوماً إضافية للوقود، بالإضافة إلى 20% من مكافآت سكاي واردز. ويشترط للحصول على العرض الحجز والسفر قبل 31 مارس/ آذار 2020.