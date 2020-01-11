نمو الطلب الهندي على النفط يتجاوز الصين بحلول منتصف العقد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إن نمو طلب الهند على النفط سيتجاوز الصين بحلول منتصف العقد، ما يرشح البلد لمزيد من استثمارات المصافي، لكن يجعله أكثر انكشافاً على مخاطر تعطل إمدادات الشرق الأوسط.وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب الهندي على النفط 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2024 من 4.4 مليون برميل يومياً في 2017، لكن من المتوقع أيضاً أن يزيد الإنتاج المحلي زيادة طفيفة فحسب، ما سيزيد الاعتماد على واردات الخام.وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة، في تصريحات لرويترز: «نرى الهند محركاً رئيسياً بلا ريب لنمو الطلب على النفط،» لكنه أضاف أن نمو طلب نيودلهي قد يتباطأ قليلاًٍ، تمشياً مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.ومن المرجح أن يتراجع نمو الطلب الصيني قليلاً عن الهند بحلول منتصف العقد، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة المعلنة في نوفمبر/‏ تشرين الثاني، لكن الفجوة ستزداد تدريجياً بعد ذلك.وقالت وكالة الطاقة في تقرير عن سياسات الطاقة الهندية «الاقتصاد الهندي منكشف وسيزداد انكشافاً على مخاطر تعطيلات المعروض والضبابية الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط». رويترز)