النفط يتأرجح تحت ضغط توترات المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت أسعارالنفط أمس الجمعة؛ تحت ضغط المخاوف من تصعيد جديد محتمل في توترات الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات الولايات المتحدة، ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات.

وردت إيران على ضربة أمريكية قتلت قائداً عسكرياً إيرانياً كبيراً في الثالث من يناير/‏‏كانون الثاني بهجوم صاروخي على قاعدتين جويتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية. لكن قائداً في الحرس الثوري قال إن إيران ستنفذ «انتقاماً أشد» قريباً.

وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة في النفط: «قد تكون أعمال القتال انتهت في الوقت الراهن، لكن مخاطر الصراع على المدى الطويل لم تنتهِ بأي حال من الأحوال، وفي ضوء ذلك خطرُ تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط قائم بشكل كبير جدا».

وانخفض خام القياس العالمي برنت أمس 0.31%، ليتجه صوب أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، بخسائر فاقت 4%، وهبط غرب تكساس الوسيط 0.43%.

ومازال برنت دون مستواه قبل الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير/‏‏كانون الثاني، لكن حتى الآن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات. وأفادت مؤشرات أخرى هذا الأسبوع بوفرة الإمدادات.

Advertisements

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بواقع 1.2 مليون برميل.

من جهته، قال مدير وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة، إنه من المتوقع أن تتلقى سوق النفط العالمية إمدادات جيدة في 2020، وإن نمو الطلب قد يظل ضعيفاً، مما سيكبح الأسعار.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة: «نتوقع نمو الطلب بشكل أقل قليلاً من مليون برميل يومياً»، مضيفاً أن النمو قد يظل ضعيفاً، مقارنة مع مستوياته التاريخية.

وقال إن هناك فائضاً مفترضاً بمليون برميل يومياً من النفط، مما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة. وأضاف: «إنتاج غير أوبك قوي جداً. مازلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب؛ بل من النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى»، مشيراً إلى منتجي النفط خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتابع: «وبالتالي يمكنني أن أقول إن الأسواق في رأيي مزودة جيدة جداً بالنفط، ونتيجة لذلك نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولاراً للبرميل».

(وكالات)