السيطرة على المعروض كلمة السر لاستقرار أسواق الخام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجهت أسواق النفط العالمية، العام الماضي، الكثير من التقلبات والتحديات الصعبة، ولم تفلح أي خطة من خططها في معالجة هذه العقبات، وتحقيق التوازن المرجو بشكل كامل، ولم تكن محاولات تجاوز الضغوط التجارية والجيوسياسية موفقة؛ إذ كان لشدة هذه الضغوط السيادة على جميع الاستراتيجيات التي رسمها المنتجون؛ بل وأدت إلى إحباط تنفيذها.

وتعد السيطرة على تخمة المعروض عبر وضع آليات مدروسة، وإدارتها بشكل دقيق هي السبيل الوحيد نحو الانفراج؛ بل وهي كلمة السر لبلوغ مستويات الاستقرار المأمول بها، لاسيما في ظل دخول المزيد من المنتجين من خارج منظمة «أوبك» الذين يتسببون بتقلبات كبيرة على نفطها، فهُم على استعداد بشكل كامل ومقصود لإغراق الأسواق بالنفط والغاز دون حدود أو محددات، مما سيؤدي حتماً إلى إطالة أمد التقلبات، وتوسيع تأثيراتها السلبية على الاقتصادات الكبرى حول العالم.

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ولم تجد أسواق النفط العالمية حتى الآن أي حلول جذرية للضغوط التي مرت بها خلال العام الماضي، وعلى رأسها مخاطر ارتفاع مستويات المعروض التي أفادت كافة المؤشرات باستمرارها ومواصلة الأسواق مواجهة ذات العقبات في عام 2020 على الرغم من تمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، التي تنتهي مع أواخر الربع الأول من العام الجاري.

وأكد تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، أن الأسواق العالمية ستسجل زيادة في إمدادات النفط بمقدار 2.1 مليون برميل من خارج «أوبك»، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي، مما يعني أن زيادة نمو المعروض سيفرض ضغوطاً إضافية على منظمة الدول المصدرة للنفط، وسيساهم في تقليل حاجة الأسواق إليه وصولاً إلى 28 مليون برميل يومياً.

وأوضح التقرير: إن استمرار تخمة المعروض من شأنه دفع الأسعار إلى حاجز 50 - 52 دولاراً للبرميل الواحد، وبالتالي تشكيل مخاطر كبيرة وتحديات جديدة على اقتصادات أعضاء «أوبك».