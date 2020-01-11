شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» يعرض «شانجريلا» في مزاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها، إن بنك أبوظبي الأول بدأ عملية عرض فندق بدبي في مزاد علني يوم 15 يناير تديره شركة «شانجريلا» وتعود ملكيته لمجموعة الجابر للإنشاءات، بسعر يبدأ من 700 مليون درهم (190.59 مليون دولار).

وأوضحت المصادر أن المزاد الذي أطلقه بنك أبوظبي الأول، وهو المقرض الرئيسي لفندق شانجريلا، يمثل خطوة أولى من جانب الدائنين لاسترداد أموالهم من مجموعة الجابر، وذلك بعد تأجيل اتفاق إعادة هيكلة ديون بقيمة 5.9 مليار دولار العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبوظبي الأول» يعرض «شانجريلا» في مزاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.