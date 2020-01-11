شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تستعرض وتكتشف الحلول المبتكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «كهرباء دبي» تستعرض وتكتشف الحلول المبتكرة
تاريخ النشر: 11/01/2020
بصفتها شريك الكفاءة، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثالثة عشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، التي تعد إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2020 في العاصمة أبوظبي».
وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، حرصها على دعم الفعاليات والمبادرات الوطنية التي من شأنها تغيير مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة، عبر مناقشة أمن ومستقبل الطاقة، واستعراض واكتشاف الحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة المتنامية على مستوى العالم.
وأضاف: تؤدي الهيئة دوراً محورياً في تحفيز وتسريع التنمية المستدامة والابتكار، من خلال إطلاق مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، من أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
ويعتبر المجمع داعماً محورياً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي، والهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وإنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
كانت هذه تفاصيل خبر «كهرباء دبي» تستعرض وتكتشف الحلول المبتكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.