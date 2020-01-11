«كهرباء دبي» تستعرض وتكتشف الحلول المبتكرة

بصفتها شريك الكفاءة، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثالثة عشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020، التي تعد إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في الفترة من 13 إلى 16 يناير 2020 في العاصمة أبوظبي».

وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة، حرصها على دعم الفعاليات والمبادرات الوطنية التي من شأنها تغيير مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة، عبر مناقشة أمن ومستقبل الطاقة، واستعراض واكتشاف الحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة المتنامية على مستوى العالم.

وأضاف: تؤدي الهيئة دوراً محورياً في تحفيز وتسريع التنمية المستدامة والابتكار، من خلال إطلاق مشاريع رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، من أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

ويعتبر المجمع داعماً محورياً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي، والهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وإنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.