شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانات» تعتزم الاستحواذ علـى حصـة فـي «فـي بـي إس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن «أمانات القابضة»، تنظر في الاستحواذ على حصة في شركة «في بي إس هيلث كير» المشغلة للمستشفيات في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الشركتين أجريتا مناقشات مبكرة حول صفقة محتملة، مشيرةً إلى أن «أمانات»، التي تمتلك شركات في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تعمل مع مستشار مالي خاص لاستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة لهذه الصفقة. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حول هذه الصفقة، وفقاً للمصادر، وقد لا تؤدي المحادثات إلى إبرام صفقة، كما رفض ممثلون عن «أمانات» و«في بي إس» التعليق.
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