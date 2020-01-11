السعادة والصحة محاور معرض ومنتدى المدن الذكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن أبوظبي فعاليات «معرض ومنتدى المدن الذكية» الأول على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن قيمة سوق المدن الذكية باتت مهيأة للوصول إلى تريليوني دولار بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير شركة «فروست آند سوليفان».

ويسلط المنتدى الجديد الضوء على السبل التي يمكن عبرها للتقنيات الحديثة المساهمة في تعزيز مستوى السعادة والصحة والاستدامة والأمان في مدن الشرق الأوسط والعالم.

وبلغ اليوم عدد المدن الكبرى التي يزيد تعداد سكانها على عشرة ملايين نسمة، 33 مدينة حول العالم، وهو رقم تتوقع «يورومونتر» أن يصل إلى 39 مدينة بحلول عام 2030. وستكون المدن الست الإضافية التي ستدرج على قائمة المدن الضخمة خلال السنوات العشر المقبلة عدا شيكاغو واقعة في دول ذات اقتصادات نامية.

ومن المقرر أن يعرض «معرض ومنتدى المدن الذكية» مجموعة كاملة من ابتكارات المدن الذكية، عندما يقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل، أحد الأحداث التجارية الكبرى المتخصصة في التقنيات المستدامة في العالم والحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأكدت الدكتورة لمياء نواف فواز، المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»، أن تحقيق الاستدامة في المدن والبيئات الحضرية يواجه تحديات كبيرة تبدأ بتشييد المباني، وإقامة منظومات النقل والاتصالات، وصولاً إلى مدى كفاءة توصيل الطاقة واستهلاكها، والقدرة على توفير الغذاء والمياه النظيفة للسكان.