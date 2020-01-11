شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تزيد حصة الدولار في احتياطها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الروسي الخميس إنه خفض قليلاً حصة اليوان الصيني وزاد حصة الدولار الأمريكي في احتياطياته الدولية في الربع الثاني من 2019.

وبلغت نسبة الدولار في أصول النقد الأجنبي لروسيا 24.2% في 30 يونيو حزيران 2019، ارتفاعاً من 23.6% في نهاية مارس آذار 2019.

وتراجعت حصة اليوان إلى 13.2% في نهاية يونيو حزيران من 14.2% في نهاية مارس آذار، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. (رويترز)

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