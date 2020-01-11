شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ أداء سنوي لقطاع التجزئة في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت صناعة التجزئة في المملكة المتحدة أسوأ أداء سنوي على الإطلاق في العام الماضي، مع ضعف الطلب جراء عدم اليقين السياسي.
وبحسب بيانات اتحاد التجزئة البريطاني وشركة «كيه.بي.إم.جي»، الصادرة الخميس، فإن إجمالي المبيعات تراجع بنحو 0.1 بالمئة في العام الماضي، وهو أول هبوط منذ بدء إحصاء البيانات عام 1995، مقارنة مع نمو بلغ 1.2 بالمئة في 2018.
وجاء الهبوط السنوي بفعل انخفاض 0.9 بالمئة لمتوسط المبيعات في الشهرين الأخيرين من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 1.9 بالمئة، كما زادت المبيعات عبر الإنترنت باستثناء الأغذية بنحو 12.8 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأوضحت البيانات: «كان عام 2019 أسوأ عام على الإطلاق، وهو العام الأول الذي أظهر انخفاضاً عاماً في مبيعات التجزئة، وذلك مع إغلاق المحال التجارية وفقدان الوظائف التي عانت منها الصناعة في عام 2019»، كما أشارت البيانات إلى أن المملكة المتحدة عانت من عدم اليقين السياسي بشأن البريكست مما زاد من ضعف الطلب.
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