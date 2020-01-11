السودان يحرر سوق الذهب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ السودان السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصاً في السيولة.

كان بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً شراء وتصدير الذهب، وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في أول يناير كانون الثاني إن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل. (رويترز)

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