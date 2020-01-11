الإمارات تواصل إحداث تحول إيجابي في قطاع الطاقة إقليمياً وعالمياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تواصل دورها الرائد في تعزيز التنمية المستدامة وإحداث تحول إيجابي في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتستمر جهودها في حشد المجتمع الدولي وتحفيز التعاون المشترك انطلاقاً من دورها المحوري ومكانتها المهمة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة.

جاء ذلك في كلمته أمس أمام منتدى «مُشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2020»، الذي تنظمه الوكالةُ الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) ضمن أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة بفندق سانت ريجيس جزيرة السعديات أبوظبي.

وأشار إلى أن المنتدى يمثلُ فرصةً كبيرةً لتأكيد وجهة نظر البرلمانيين والمشرعين تجاه تسليط الضوء ومناقشة القضايا المهمة المتعلقة بتحول الطاقة التي تشهدها جميع بلدان العالم، والمتعلقة بتبادل الخبرات وحلول الطاقة المتجددة التي من شأنها تمكين البلدان من تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية والدولية من مصادر طاقة نظيفة.

وأكد الدور المحوري الذي يُشارك به المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، مع مختلف الجهات الحكومية، في توفير البيئة القانونية اللازمة لتحفيز الشراكات والأنشطة والاستثمارات التي تُسهم مساهمةً مباشرة في قيام وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وضمان استدامتها، وذلك من خلال وضع التشريعات والأطر التنظيمية المطلوبة في هذا الشأن. مشيراً إلى أن مصادر الطاقة من القضايا المحورية في وقتنا الحاضر، وتعد الطاقة المتجددة مصدراً مهماً ومستداماً علينا استغلاله وتوظيفه بالشكل الأمثل من خلال وضع السياسات والتشريعات والأدوات اللازمة لتسريع وتيرة انتشاره وتبنيه في مختلف دول العالم، وخصوصاً بين قطاعات الشباب الواعد بالمستقبل، لافتاً إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت رافداً مهماً لتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال ضمان وصول كافة الأفراد لمصادر طاقة موثوقة ومستدامة، هذا إلى جانب ما توفره مشاريع الطاقة المتجددة من فرص عمل وفرص استثمارية ذات آثار اجتماعية وبيئية مهمة.

حضر المنتدى ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وجابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس برلمان الإكوادور وفرانسيسكو لا كاميرا مدير عام إيرينا ووزير الطاقة بجمهورية لكسمبورج وبحضور الدكتورة نوال الحوسني سفيرة الدولة لدي إيرينا وبحضور الدكتور علي النعيمي ومحمد الكشف ومروان عبيد المهيري ومريم بن ثنية وعفراء بن هندي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.