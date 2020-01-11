الذهب يهبط مع تلاشي توترات الشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1550.66 دولار للأوقية. وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير/‏ كانون الثاني عندما سجلت 1539.78 دولار الخميس، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1551.60 دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية، بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.

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وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي تريدر، «نرى تقبلاً للمخاطرة ودولاراً أقوى وأسهماً في صعود».

وفي أسواق العملات، تألق الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي ليقودا مكاسب العملات الرئيسية الجمعة؛ حيث شجع انحسار التوترات الجيوسياسية المستثمرين على شراء العملات عالية المخاطر.

وتماسك الدولار أمام سلة واسعة من منافسيه، ليتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في شهرين.وارتفع الدولار الأسترالي نحو ثلث % إلى 0.68755 دولار أمريكي، لكن مكاسبه جاءت محدودة بفعل تنامي الرهانات على خفض سعر الفائدة في فبراير، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6622 دولار أمريكي.