شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 مليار تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية في «الطاقة المتجددة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي ساهم «صندوق أبوظبي للتنمية» بتمويلها في قطاع الطاقة المتجددة منذ عام 1974 نحو 4.4 مليار درهم؛ (1.2مليار دولار)، خصصت لتمويل أكثر من 70 مشروعاً بسعة تصل إلى أكثر من 2500 ميجاواط.

جاءت تمويلات الصندوق؛ من خلال الاتفاقيات الثنائية مع حكومات الدول المستفيدة أو من خلال المبادرات المشتركة التي أطلقها الصندوق، ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق ضمن الاتفاقيات الثنائية مع حكومات الدول المستفيدة:



مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية - الأردن



مول الصندوق مشروع «مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية» في منطقة القويرة جنوبي الأردن بقيمة 551 مليون درهم (150 مليون دولار)؛ حيث يقوم المجمع بتوليد 103 ميجاواط من الطاقة، باستخدام الخلايا الشمسية، ويهدف المشروع إلى تلبية الزيادة المتنامية على الطاقة الكهربائية؛ وذلك من خلال إيجاد بديل للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ويساهم في تزويد أكثر من 50 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، كما يعمل المشروع على تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتخفيض تكاليف استيراد المشتقات النفطية. كما ساهمت المحطة في خلق نحو 1000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، و30 وظيفة دائمة لأعمال الصيانة.



مشروع سد الواحدة - الأردن



ساهم الصندوق في تمويل «مشروع سد الواحدة» شمالي الأردن، والذي ينتج نحو 19 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية بكُلفة تبلغ 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)؛ حيث عمل المشروع على دعم قطاع الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، إضافة إلى دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق القريبة من المشروع. كما مول الصندوق مشروع إنتاج 5 ميجاواط من الطاقة الشمسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن البرنامج الذي خصصه الصندوق؛ لدعم الجامعات الحكومية في الأردن.



مشروع سد مروي - السودان



وساهم الصندوق كذلك في تمويل «مشروع سد مروي» في السودان، أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، والمشروع الرئيسي الثاني لتوليد الطاقة الكهرومائية في البلاد، والذي ينتج 1250 ميجاواط؛ وذلك عن طريق استغلال مياه نهر النيل في توليد الطاقة الكهرومائية؛ حيث بلغت مساهمة الصندوق في المشروع الذي يستفيد منها أكثر من 30 مليون شخص 735 مليون درهم (200 مليون دولار).



سد الروصيرص في السودان



ساهم الصندوق في تمويل مشروع سد الروصيرص في السودان، والذي ينتج 565 ميجاواط ويعمل على زيادة نسبة إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 40%. تبلغ مساهمة الصندوق 92 مليون درهم (25 مليون دولار).



سد أعالي عطبرة وستيت - السودان



مول «صندوق أبوظبي للتنمية» مشروعاً استراتيجياً آخر في السودان؛ هو مشروع سد أعالي عطبرة وستيت؛ حيث ينتح السدان 320 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية تم ربطها بالشبكة القومية، واستفاد من المشروع أكثر من 30 ألف أسرة.



محطة لطاقة الرياح في سلطنة عُمان



وقام الصندوق بتمويل إنشاء محطة لطاقة الرياح في سلطنة عُمان؛ حيث تعمل هذه المحطة على إنتاج 50 ميجاواط من طاقة الرياح بكُلفة تصل إلى 455 مليون درهم (124 مليون دولار). وتعمل المحطة على توفير الطاقة الكهربائية النظيفة لقرابة 16 ألف منزل.



محطة تايشير للطاقة الكهرومائية -منغوليا



مول الصندوق في منغوليا مشروع محطة تايشير للطاقة الكهرومائية؛ لإنتاج 11 ميجاواط من الطاقة المتجددة بكُلفة 48 مليون درهم (13 مليون دولار).

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محطة لطاقة الرياح - سيشل



مول الصندوق محطة لطاقة الرياح في سيشل بقدرة 8 ميجاواط وبكلفة 103 ملايين درهم (28 مليون دولار). وفي إرتيريا مول الصندوق محطة للطاقة الشمسية بسعة 8 ميجاواط وبكلفة 48 مليون درهم (13 مليون دولار).



مشروع سد سلينجي- مالي



مول الصندوق مشروع سد سلينجي والذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة في مالي؛ حيث ينتج السد 12 ميجاواط من الطاقة الكهرومائية.



مشروع سد تاوسا- مالي



مول الصندوق في مالي مشروع سد تاوسا أحد أهم المشاريع التنموية الرئيسية في مالي، والذي يأتي ضمن إطار البرنامج التنموي لتطوير حوض نهر النيجر في الجزء الشمالي الشرقي من مالي. ويهدف مشروع سد تاوسا إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان في منطقة المشروع بشكل خاص والدول الواقعة على مجرى النهر بشكل عام؛ حيث يعمل السد بشكل رئيسي على تعزيز وتوفير الطاقة الكهربائية في مالي؛ من خلال إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 25 ميجاواط.



مشاريع الطاقة المتجددة - فلسطين



مول الصندوق مشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين بقيمة 77 مليون درهم (21 مليون دولار) تضمنت تزويد المرافق التعليمية والصحية والمساكن بالكهرباء من مصادر متجددة.



محطة تحويل النفايات إلى طاقة - إمارة الشارقة



وعلى صعيد تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قطاع الطاقة المتجددة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ساهم الصندوق في تمويل مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بسعة 28 ميجاواط؛ وذلك من خلال تحويل النفايات إلى طاقة في إمارة الشارقة؛ حيث ساهم الصندوق بنحو 121 مليون درهم (33 مليون دولار)، ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة الإمارات في تطوير المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة التقليل من كمية النفايات غير المعالجة، والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة من الغاز الطبيعي.



مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»



أطلق صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013 مبادرة؛ لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»؛ حيث قام الصندوق بتقديم 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار أمريكي) على مدار سبع دورات تمويلية. ومنذ انطلاق المبادرة، خصص الصندوق 900 مليون درهم (245 مليون دولار)؛ لتمويل 24 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة، استفادت منها 23 دولة في مختلف قارات العالم. وتساهم المشاريع التي مولها الصندوق في إنتاج نحو 157 ميجاواط من الطاقة المتجددة يستفيد منها أكثر من مليون شخص، كما أنها تعمل على توفير الطاقة بأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض.



صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ



وفي عام 2014 أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول المحيط الهادئ (الباسيفيك)؛ لتنفيذ مشاريع الطاقة في تلك الدول؛ من خلال تمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة تبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار).

وقد أنهى صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ، وشملت المشاريع التي تم إنجازها على 10 مشاريع تتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية pv إلى جانب مشروع واحد من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تتجاوز 6.4 ميجاواط؛ تمثل نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمجتمعات وسكان تلك الجزر.

وحققت المشاريع في دول جزر المحيط الهادئ العديد من الآثار الإيجابية سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول أو المحافظة على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية؛ حيث أسهمت المشاريع مجتمعة في إنتاج 6.4 ميجاواط من الطاقة المستدامة، استفادت منها 15 جزيرة في المحيط الهادئ، كما أسهمت المشاريع في تحقيق أرباح اقتصادية بقيمة 3.77 مليون دولار سنوياً؛ نتيجة وفورات وقود الديزل، كما عملت على تلافي انبعاث 8,447 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.



صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر الكاريبي



أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير2017/‏كانون الثاني، صندوقاً للشراكة مع دول جزر الكاريبي للطاقة المتجددة، ويمثل الصندوق شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»؛ حيث تم تخصيص منحة بقيمة 184 مليون درهم (50 مليون دولار)؛ لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة تستفيد منها 16 دولة من دول الكاريبي.

ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية تقديم التمويل، في حين تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إدارة المبادرة، وستقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بتنفيذ المشاريع.